За прошлую неделю 125 жителей Алтайского края пострадали от клещей

За время активности клещей, начало которой датировано 25 марта текущего года, в поликлиники Алтайского края с жалобами на присасывание клещей обратились более 10 тыс. человек (10728), из которых 3556 дети в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.
Что касается краевой столицы, то в Барнауле с начала сезона зарегистрированы 3497 человек, пострадавших от присасывания клещей, из которых 627 детей. За прошедшую неделю было зафиксировано 125 случаев присасывания.
За прошлую неделю на присасывание членистоногих пожаловались 141 человек
Диагноз клещевой энцефалит подтвердился у 21 жителя края, в том числе у пятерых детей в возрасте до 14 лет. Больных с тяжелой формой заболевания на сегодняшний день не зарегистрировано.
Специалистами вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» при исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, в 2,9% случаев обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 16% клещей – наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.
Напомним, клещи — переносчики энцефалита