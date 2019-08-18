За прошлую неделю 125 жителей Алтайского края пострадали от клещей

Новости 18.08.2019 11:30 51

За время активности клещей, начало которой датировано 25 марта текущего года, в поликлиники Алтайского края с жалобами на присасывание клещей обратились более 10 тыс. человек (10728), из которых 3556 дети в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Что касается краевой столицы, то в Барнауле с начала сезона зарегистрированы 3497 человек, пострадавших от присасывания клещей, из которых 627 детей. За прошедшую неделю было зафиксировано 125 случаев присасывания.

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Диагноз клещевой энцефалит подтвердился у 21 жителя края, в том числе у пятерых детей в возрасте до 14 лет. Больных с тяжелой формой заболевания на сегодняшний день не зарегистрировано.

Специалистами вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» при исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, в 2,9% случаев обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 16% клещей – наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.