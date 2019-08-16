Как прошел «День мясного гурмана» в Барнауле. Фоторепортаж

Новости 18.08.2019 9:40 138

В субботу, 17 августа, в Барнауле на площади Ветеранов в 13-й раз прошел семейный гастрономический фестиваль «День мясного гурмана».

На мероприятии собрались ведущие производители мясной отрасли пищевой промышленности Алтайского края, которые продемонстрировали гостям праздника свою продукцию.

До 2018 года праздник проходил в формате выставки-ярмарки мясных продуктов. Однако в прошлом году организаторы задумали смену формата. С этого года упор делается не только на продукты переработки, но и на саму мясную продукцию.

Мероприятие посетил губернатор Алтайского края Виктор Томенко, исполняющий обязанности главы Барнаула Вячеслав Франк, председатель АКЗС Александр Романенко, заместители губернатора Александр Лукьянов и Денис Губин.

В 2017 году «День мясного гурмана» вошел в топ-200 Национальных событий как одно из лучших мероприятий гастрономического туризма.