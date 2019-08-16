Как прошел «День мясного гурмана» в Барнауле. Фоторепортаж

В субботу, 17 августа, в Барнауле на площади Ветеранов в 13-й раз прошел семейный гастрономический фестиваль «День мясного гурмана».
На мероприятии собрались ведущие производители мясной отрасли пищевой промышленности Алтайского края, которые продемонстрировали гостям праздника свою продукцию.
До 2018 года праздник проходил в формате выставки-ярмарки мясных продуктов. Однако в прошлом году организаторы задумали смену формата. С этого года упор делается не только на продукты переработки, но и на саму мясную продукцию.
Мероприятие посетил губернатор Алтайского края Виктор Томенко, исполняющий обязанности главы Барнаула Вячеслав Франк, председатель АКЗС Александр Романенко, заместители губернатора Александр Лукьянов и Денис Губин.