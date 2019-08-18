РПЦ провели крестный ход на вертолете для предупреждения пожаров на Алтае

Новости 18.08.2019 10:05 67

Представители РПЦ, по просьбе министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, провели воздушный крестный ход на вертолете в четверг, 15 августа. Об этом сообщается на сайте Барнаульской Епархии.

Мероприятие проводилось в связи с пожароопасной ситуацией в Сибири и, в частности, в Алтайском крае. Представители церкви взяли на борт вертолета иконамы Божией Матери «Живоносный Источник» и «Коробейниковская-Казанская».

«С высоты птичьего полета митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий благословил нашу землю Честным Животворящим Крестом и окропил святой водой алтайские леса. Во время полета читались молитвы, акафисты и каноны», - говорится в официальном сообщении Епархии.

Его сопровождал в полете протодиакон Владимир Черных.