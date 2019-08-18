Туристов, нарушивших государственную границу, сняли с гор в Республике Алтай

Новости 18.08.2019 9:10 75

Пограничники задержали более 20 нарушителей режима государственной границы, которых обнаружили на высоте более 3,5 тыс.м. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай.

Ведомство предупреждает, что такие действия туристов, которые могли пересечь границу, попадают под квалификацию уголовно наказуемого деяния.

Несколько разных по числу групп туристов, были обнаружены пограничным патрулем во время проверки соблюдения правил пограничного режима. Данный тур был организован одной из коммерческих фирм.

Граждане имели пропуск на право пребывания в пограничной зоне, но из-за недобросовестных действий гида отклонились от маршрута. В итоге с помощью сил ГУ МЧС России по Республике Алтай, была задействована авиация.

Материалы в отношении трех задержанных переданы в Управление ФСБ России по Республике Алтай для принятия процессуального решения. Остальные нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафа.