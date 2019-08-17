Команда барнаульского «Динамо» одержала победу в матче с «Зенитом»

В субботу, 17 августа, на домашнем стадионе «Динамо» в Барнауле состоялся матч между местной одноименной командой против иркутского «Зенита».
Команда барнаульских футболистов одержала уверенную победу со счетом 2:0, забив второй гол на последних секундах игры. Игра проходила в рамках первенства России ПФЛ.
Первый мяч игроки «Зенита» забили на 27 минуте игры в свои собственные ворота, тем самым открыв счет. На последних секундах представитель динамовцев Евгений Кузнецов забил еще один гол.
Ранее команда «Динамо» одержала победу над соперниками из Читы со счетом 1:0. На игре присутствовал губернатор Алтайского края Виктор Томенко и уже бывший глава Барнаула Сергей Дугин.
До этого ФК «Чита» в чемпионате не проигрывал
Местной команде в августе предстоят еще два матча.
25 августа они сыграют с ФК «Новосибирск», а 28 числа с ними разделят поле игроки из Сахалина.