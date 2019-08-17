Маршрут «Золотое кольцо Сибири» пройдет по Алтайскому краю

Новости 17.08.2019 17:35 53

Участники экспедиции «Золотое кольцо Сибири» посетят Алтайский край в конце августа. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

Группа отправилась в путешествие в пятницу, 16 августа. Экспедиция продлится до 1 сентября. За это время путешественники посетят главные достопримечательности 11 регионов Сибири.

Первыми межрегиональный туристический маршрут, разработанный Русским географическим обществом, проходят эксперты и журналисты.

«Сибирь занимает довольно большую территорию. Впечатляющие природные и культурно-исторические объекты, интересные народности - все это вошло в масштабный проект, который разрабатывался в течение двух лет», - говорят организаторы тура.

Ключевые точки маршрута: Томск - Новосибирск - Бийск - Белокуриха - Манжерок - Чуйозы - Акташ - Балыкча - Артыбаш - Турочак - Шерегеш - Новокузнецк - Абакан - Кызыл - Красноярск - Шушенское - Иркутск - Листвянка - Слюдянка - Улан-Удэ - Томск.

В краевом управлении по развитию туризма и курортной деятельности уточнили, что в Алтайский край экспедиция прибудет 30 августа. Планируется, что за два дня путешественники посетят туристические объекты Белокурихи и Бийска.

По итогу экспедиции будет подготовленный и прошедший экспертизу Русского географического общества маршрут, по которому позже смогут пройти россияне и иностранные гости.

Авторы маршрута планируют запустить его для туристов в середине 2020 года.