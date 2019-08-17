За последние годы в Алтайском крае не закрыто ни одной школы

Новости 17.08.2019 16:20 68

В 2018 и 2019 годах школы в Алтайском крае не сокращались. В связи со снижением количества школьников (ниже 10 человек на школу) некоторые из них приобрели статус филиалов. Таким образом, в регионе создаются муниципальные образовательные комплексы на базе конкурентоспособных школ, сообщает пресс-служба краевого правительства.

В 2019-2020 будут работать 1097 школ, из них 414 филиалов, в прошлом учебном году - 403 школы работали в статусе филиала.

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Ранее, издание ИА «Регнум» сообщило, что за последний год в Алтайском крае было закрыто более ста школ. Однако, власти пояснили, что издание сделало вывод на основе данных об уменьшении количества юридических лиц.

Что касается сокращений, то действительно, количество школ в крае, в которых есть обучение со второй сменой действительно стало меньше.

Так, только в 2018-2019 учебном году в Алтайском крае сокращена вторая смена обучения на 2% путем ввода около 1000 новых мест, до конца 2019-2020 учебного года будет введено еще около 1500 новых мест в школах, что позволит сократить вторую смену почти на 4%.

В 2019 году введена школа в «квартале 2008» в Барнауле на 550 мест, завершено строительство и ведется приемка школы на 90 мест сблокированной с детским садом на 40 мест в селе Покровка Локтевского района, в октябре будет введён пристрой на 300 мест к школе в Колманском районе. В ноябре - пристрой на 100 мест к школе Ключевского района, в декабре будет сдана школа в «квартале 2006а» в Барнауле на 550 мест.



Пятого августа заключён контракт на строительство пристроя к 98 СОШ города Барнаула, ведется строительство школы на 140 мест в селе Усть-Волчиха Волчихинского р-на- ввод в 2020 году и начнется строительство школы в селе Заводском Троицкого района на 140 мест. Также в 2020 году будет введена школа на 550 мест в «квартале 2023» в Барнауле.



В целом до 2025 года в Алтайском крае планируется построить 34 школы и 42 пристроя к действующим школам (около 25 тыс. новых мест), отремонтировать более 300 школ, оснастить новым оборудованием (учебным, производственным, кухонным, автотранспортом) 100% школ края.