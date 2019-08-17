Движение по Чуйскому тракту восстановили после схода селей

Новости 17.08.2019 15:20 81

Дорожное движение восстановлено на федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт». Об этом сообщает УПРДОР «Алтай».

По данным управления, самая сложная обстановка сложилась в Онгудайском районе Республики Алтай, где из-за схода селей затруднился проезд на нескольких участках. Дорожное полотно было полностью расчищено в пятницу вечером, 16 августа.

Селевой поток обрушился на Чуйский тракт (видео) Новости 16.08.2019 15:10 В расчистке участвует несколько единиц техники 362

В расчистке дороги от грязи и камней участвовало несколько единиц техники, среди которых, два экскаватора, четыре самосвала, погрузчик, автогрейдер и МТЗ.

На нескольких участках произошло размытие земляного полотна. Работы там будут вестись все выходные. Синоптики дают неутешительные прогнозы, дающие полагать, что грядущие дожди снова спровоцируют сход селей. Для предупреждения всех рисков на территории Чуйского тракта будут организованы патрули, которые будут вести круглосуточное дежурство.