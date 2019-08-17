Минтруд России собирается повысить МРОТ на 850 рублей

Новости 17.08.2019 14:40 88

С 1 января 2020 года в России произойдет повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей. Данную инициативу готовит Минтруд России, сообщает «Интерфакс».

Таким образом, законопроект приравнивает МРОТ к уровню прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2019 года.

На сегодняшний день, МРОТ в стране равен 11 290 рублей, таким образом увеличение будет на 7,4%.

По словам председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, повышение минимального порога зарплаты связано с увеличением стоимости продуктов и лекарств. Он добавил, что люди, получающие зарплату на уровне МРОТ, должны быть освобождены от подоходного налога.