Директора барнаульской строительной компании будут судить за неуплату налогов

Новости 17.08.2019 13:30 80

Бывший генеральный директор барнаульской строительной компании «Лидер» предстанет перед судом за уклонение от неуплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает СУСК по Алтайскому краю.

Сейчас ему грозит либо большой штраф до 300 тыс. рублей, либо реальный срок лишения свободы до двух лет. Сообщается, что свою вину обвиняемый признал.

По данным краевого СУСК, в течение двух лет фирма «Лидер» применяла общий режим налогообложения и являлась плательщиком налога на добавленную стоимость. Гендиректор предприятия задумал обмануть представителей налоговой и начал включать в декларацию НДС заведомо ложные сведения.

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В счетах-фактуры, с выделенными в них суммами НДС, было указано, что они были составлены иными коммерческими организациями, поставляющими товары и услуги в СК «Лидер». На деле выяснилось, что указанные фирмы не предоставляли никаких услуг и товаров.

В результате выяснилось, что мужчина недоплатил налогов на общую сумму около 6 млн рублей.