Владимир Путин наградил пилотов, сумевших посадить поврежденный самолет

Новости 17.08.2019 11:20 40

Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которые посадили самолет А321 с неисправными двигателями в кукурузном поле в подмосковном Жуковском и спасли жизни более 200 человек. Об этом сообщают «Известия».

Кроме пилотов, орденами Мужества награждены остальные члены экипажа самолета.

«Мною подписан указ о награждении экипажа вoздушного судна, которое, как известно, произвело нештатную посадку», — цитирует президента России издание.

Командир авиасудна Дамир Юсупов заявил, что героем себя не считает и дал понять, что морально и профессионально всегда был готов к нештатной ситуации, так как подобные случаи регулярно отрабатываются на тренажерах.

Напомним, самолет А321 совершил аварийную посадку с отключенными двигателями в кукурузном поле 15 августа из-за попавшей в двигатель стаи чаек.