Чтобы не исключать депутатов, в Бийской думе решили изменить регламент

Новости 17.08.2019 10:30 538

Повторное рассмотрение вопроса о лишении полномочий депутатов состоится на очередном заседании Бийской городской Думы, которое пройдет 22 августа, пишет «Бийский рабочий».

Как сообщает «БР», вместо рассмотрения вопроса о сложении мандатов, депутаты будут обсуждать ответ, который будет дан на представление прокурора Бийска о досрочном лишении полномочий тех, кто предоставил недостоверные сведения о своих доходах и имуществе.

Напомним, что неточности в декларациях прокуратура нашла у 17 из 30 депутатов, которые не указали в своей собственности счета, автомобили, квартиры и даже предприятия, учредителями которых они являются. В местной Думе тогда депутатов простили и ограничились предупреждением, однако прокуратура настояла через суд на более жестоких мерах в отношении семи депутатов.

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Это представители «Единой России» Константин Белый, Александр Казаков, Юрий Кудинов и Игорь Степанов, либерал-демократ Александр Вишняков, эсер Евгений Тиуков и коммунист Александр Хлыновский. Их полномочия прокуратура требует немедленно прекратить.

По данным думского комитета по законности и местному самоуправлению, вопрос уже практически закрыт, так как из названных депутатов Александр Казаков, Юрий Кудинов и Евгений Тиуков полномочия свои уже сложили. Именно поэтому 22 августа будет рассмотрен вопрос о принятии проекта документа. Что касается оставшихся депутатов Игоря Степанова (ныне занимающего должность зампреда Думы), Константина Белого (лидер фракции единороссов) и Александра Хлыновского (председателя комитета по экономической политике), то лишение мандатов их коллеги посчитали слишком строгой мерой.

«Такая мера ответственности в данном случае не будет направлена на достижение целей предупреждения и профилактики коррупции, так как какой-либо коррупционной составляющей в этом деянии не имеется, нарушение является несущественным. С учетом изложенного комитет по законности и местному самоуправлению предлагает полномочия депутатов досрочно не прекращать, одобрить прилагаемый ответ на представление прокурора».

О таком заявлении можно было бы говорить как об акте диверсии, если бы не один факт. Несколько недель назад, в июле, в Федеральные законы «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и «О противодействии коррупции» были внесены изменения, предусматривающие, что прекращение полномочий не будет являться единственно возможной мерой ответственности для депутатов.

Таким образом, депутату, который предоставил недостоверные сведения о своих доходах и имуществе, в случае несущественного расхождения данных, может быть вынесено простое предупреждение. Вопрос, какое именно наказание будет предпринято, будет решаться на основании муниципального правового акта. В конкретном примере с Бийском, решение будет основано на принятом местной Думой регламенте.

Теперь депутаты намерены дождаться, когда соответствующие поправки будут внесены сначала в краевой закон, а затем, на основании него, изменения появится и на местном уровне – в Регламенте Думы.