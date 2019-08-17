Житель Камня-на-Оби просит Роспотребнадзор разобраться с вышкой, излучающей радиацию

Новости 17.08.2019 9:40 83

Житель Камня-на-Оби обвиняет местную власть в халатности. Речь идет о вышки для сотовой связи, которая установлена в черте города рядом со школой и детским садом. Об этом сообщают «Каменские известия».

Мужчина намекает на явное вредительство. Так как после возведения вышки в данном районе люди начали постоянно болеть. Кроме того, по его словам, в округе исчезли мыши, тараканы и другие насекомые от которых ранее не могли избавиться.

«В 2017-18 годах в районе школы № 4 и музыкальной школы № 2 и двух детских садов расположенных на ул. К. Маркса и ул. Северной, а также двух жилмассивах: Черемушки и район между улицами Каменской и Кирова, Омской и Северной, установлена вышка низкого типа. Она излучает электромагнитные волны, которые пагубно влияют на здоровье всего населения», - говорится в открытом письме.

С проблемой незаконного монтажа вышки он обращался к депутатам Андрею Сурмину, Сергею Широкову и главе города Юрию Трофимову, но результатов не последовало.

В качестве примера, житель города вспоминает сюжет по федеральному каналу, где в одном из городов Челябинской области также поставили вышку около школы. Персонал и учащиеся начали болеть различными заболеваниями, а у четырех школьников были диагностированы онкозаболевания. Вышка была демонтирована после того как родители вышли на митинг.

Вторым примером был приведен уже Новосибирск, где строительная компания затеяла строительство жилого дома рядом с такой же вышкой. Местное население подало в суд, который постановил запретить строительство дома. Застройщик подал аппеляцию в суд высшей инстанции, где решение оставили без изменений.

«Непонятна позиция директора школы № 4, художественной школы №2, и двух детских садов, потому что директор школы № 4 по образованию физик и ему ли не знать, что означает электромагнитное излучение и как оно влияет на здоровье людей», - пишет в открытом письме житель города.

Он напоминает, что у школы есть стадион, на котором круглый год занимаются дети, а также имеется хоккейная коробка, на которой и в зимний период идут спортивные занятия и мероприятия.

«Если мы поедем в соседние населенные пункты, то увидим, что вышки стоят за пределами сел и городов. Напрашивается вопрос: а кто разрешил установку вышки в самом населенном месте города Камня-на-Оби? Да еще и вблизи школ и детских садов.Басни владельцев вышек о том, что нет никакого электромагнитного излучения – смехотворны», - говорится в письме.

В конце мужчина обращается к Роспотребнадзору с просьбой разобраться с монтажом вышки в черте города, которая несет огромный ущерб человеческому здоровью.