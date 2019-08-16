Симфоническую сюиту «Алтайский сказ» представят в сибирских регионах

Новости 16.08.2019 19:25 52

В концертном зале госфилармонии Кузбасса при организационной поддержке Минкультуры Алтайского края 3 сентября будет показана музыкально-драматическая сюита «Алтайский сказ. Полет над временем». Предстоящее масштабное событие пройдет в рамках Года театра.

С 3 по 15 сентября симфонический оркестр и мужской вокальный ансамбль Государственной филармонии Алтайского края, солисты и хоровые коллективы из разных городов Сибири отправятся в гастрольный тур. Это стало возможным благодаря грантовой поддержке правительства Российской Федерации.

Зрителям представят симфоническую сюиту «Алтайский сказ. Полет над временем». Ее премьера с большим успехом прошла в Барнауле в 2012 году. Тогда в зале присутствовал автор - народный артист РФ, четырехкратный лауреат Государственной премии, лауреат российских и зарубежных кинопремий, признанный лидер российской электронной музыки, автор музыки к отечественным и зарубежным фильмам Эдуард Артемьев. В этот раз он тоже планирует посетить гастрольные выступления и концерт в Барнауле.

Эдуард Артемьев написал музыку к фильмам «Солярис», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Сталкер», «Сибириада», «Урга – территория любви», «Сибирский цирюльник», «Доктор Живаго», «Утомленные солнцем» и др.

«Созданное известнейшим композитором и творческим содружеством специалистов краевой филармонии масштабное произведение основано на синтезе музыки, компьютерной графики и художественного слова. 18 частей «Сказа» повествуют о главных вехах исторического пути Алтайского края, его природных богатствах и славных сынах. Впечатляет художественный видеоряд на основе замечательных работ известных алтайских живописцев и графиков. В исполнении сюиты участвуют симфонический оркестр, дополненный этническими инструментами и электронным звучанием, академический хор, солисты-вокалисты (сопрано и этнический вокал), чтецы. Цитаты из произведений алтайских поэтов и писателей образуют небольшие эпиграфы, вводящие слушателя в атмосферу каждой из частей. Музыка, слово и живопись - три составляющие искусства - делают произведение уникальным, живым и объемным», - отмечают в филармонии.

В краевой столице сюиту «Алтайский сказ. Полет над временем» представят 29 августа, в 18 часов на открытой площадке перед Алтайским краевым театром драмы им. Шукшина. 3 сентября концерт пройдет в Кемерове, 10 сентября - в Ангарске, 12 сентября - в Иркутске, 13 сентября - в Улан-Удэ, 15 сентября - в Чите.

Отметим, в 2019 году «Алтайский сказ» получил грантовую поддержку правительства Российской Федерации в качестве гастрольного проекта с участием симфонического оркестра ГФАК, солистов Дашимы Соктоевой (этнический вокал, Улан – Удэ), Добрыни Сатина (икили, комус, Горно – Алтайск), Юлии Башкатовой (сопрано, Барнаул) и хоровых коллективов из разных городов Сибири.

Ожидается, что реализация проекта будет способствовать формированию положительного образа сибирской земли, укреплению межрегиональных связей Алтайского края и развитию культурной среды, развитию прямых контактов между творческими коллективами различных регионов СФО.