Качество и цена: как барнаульцы выбирают молочную продукцию

Новости 16.08.2019 18:55 40

В августе жителей Барнаула через интернет опросили, чем они руководствуются при выборе молочных продуктов для детского питания. В интернете на вопросы ответило более ста человек. Еще около двадцати горожан было опрошено в местах продаж. «Политсибру» ознакомился с результатами социсследования.

Опрос в интернете

Участникам опроса были предложены следующие варианты ответов:

Репутацией продукта и отзывами потребителей о нем;

Продолжительностью времени присутствия продукта на рынке;

Фактом производства продукта именно на данной территории (то есть, в Алтайском крае);

Аргументами, приводимыми в пользу товара через рекламные каналы;

Исключительно составом и качеством продукта.

Почти половина опрошенных (46%) указала, что при выборе молочной продукции обращает внимание лишь на состав и качество предлагаемого товара, считая все остальные характеристики вторичными.

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Опрос в «поле»

«Политсибру» поговорил с несколькими покупателями в барнаульских продуктовых магазинах, с целью «полевым методом» уточнить некоторые детали их отношения к выбору молочной продукции.

«Нет, ну отзывы, это, конечно, важно, я прислушиваюсь к мнению людей, уже попробовавших тот или иной товар. Но на вкус и цвет… в общем, предпочитаю все-таки свое собственное мнение составлять. А этого, пока не попробуешь, не сделаешь. С другой стороны, на вкус продукт может быть и неплохим, а когда почитаешь, чего туда понапихали – так волосы дыбом. Поэтому смотрю, конечно, состав. Это – самое главное», – рассказала корреспонденту «Политсибру» домохозяйка Марина Галайдина.

Аналогичную позицию заняло большинство опрошенных, на тот или иной манер выразивших мнение о том, что содержание продукта превалирует над прочими его характеристиками.

«Состав. Остальное мне безразлично. Кто собственник? Да какая мне разница, кто собственник? Мне этого собственника не пить», – коротко выразил свою позицию пенсионер, пожелавший остаться неназванным.

Нам удалось пообщаться даже с представительницей иностранного государства, предварительно опросив ее переводчицу.

«Цена (смеется). А так, конечно, состав главное. Ну, белки-жиры-калории читаю, хотя вам это вряд ли интересно (снова смеется). Йогурты «Модест» люблю, которые в стеклянных бутылочках», – сообщила студентка Анастасия Тихонова, сопровождавшая туристку из КНР по имени Айминь, пожелавшую попробовать местное молоко.

Сама Айминь через Тихонову рассказала, что молоко чрезвычайно любит, однако натурального в Китае, к сожалению, очень мало и оно слишком дорого стоит, чтобы пить его постоянно. В России же молока много и оно, по мнению Айминь, очень хорошее, поэтому она не упускает случая его купить.

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Как на выбор покупателя влияет информация о производителе молочной продукции

Стоит отметить, что вопрос о принадлежности того или иного предприятия определенным организациям вызывал у людей удивление. Были единичные случаи, когда опрашиваемые выражали неприязненное отношение к некоторым зарубежным брендам. Причины подобного отношения во всех случаях лежали в плоскости политических предпочтений и симпатий.

Еще несколько человек сообщило, что не доверяют продуктам транснациональных корпораций, однако связано такое недоверие, опять же, с составом продукции. Как выяснилось, некоторые потребители опасаются того, что продукт может содержать вредные добавки, генно-модифицированные организмы, ненатуральные компоненты и прочие нежелательные составляющие. Особенно это касается детского питания, к выбору которого покупатели подходят наиболее тщательно и вдумчиво.

Различия между питанием от различных производителей, являющимися резидентами Российской Федерации, мало кто проводит. Хотя, стоит отметить, что чем дальше от места проживания потребителя расположено производство, тем меньше к нему доверия.

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Наконец, на городском уровне проблема принадлежности того или иного производства, как правило, полностью игнорируется. «Политсибру» в ходе полевого опроса не встретил ни одного человека, который бы счел это значимым критерием. Среди брендов местных производителей покупатель предпочитает делать выбор на основании данных о составе продукта и рекомендаций от лиц, к мнению которых он относится с доверием.