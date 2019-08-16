Переходный период: проводы Сергея Дугина состоялись в Барнауле

Новости 16.08.2019 18:15 67

В пятницу, 16 августа, представители исполнительной и законодательной власти Алтайского края собрались в администрации Барнаула по случаю отставки главы города Сергея Дугина, пишет сайт краевого правительства.

Во встрече приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председателя АКЗС Александр Романенко, руководители органов власти города, депутаты Барнаульской городской Думы.

Сергей Дугин работал на посту градоначальника почти четыре года.

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Виктор Томенко сказал присутствующим, что бывший глава Барнаула честно, ответственно и достаточно эффективно работал в течение долгих лет.

«Всем, думаю, понятно, что это был непростой путь. Но это была работа, направленная на развитие города,городского хозяйства, его социальной сферы, обеспечение адекватного реагирования на внешние, порой непредсказуемые, обстоятельства и ситуации. Если объективно посмотреть на вещи, то улучшение положения дел по самым разным направлениям в жизни города видно невооруженным глазом. Конечно, наверное, не все удалось сделать так, как хотелось бы», - отметил глава региона.

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Он также отметил, что процедура отставки и прекращения полномочий - это пример нормальной цивилизованной формы изменений, происходящих в муниципальных органах власти нашего края.

«Также хочу поблагодарить депутатов Барнаульской городской Думы за оперативно, своевременно принятое решение о назначении исполняющего обязанности главы города на период, пока не состоится избрание нового главы. Им стал Вячеслав Генрихович Франк - первый заместитель главы администрации города, человек опытный, хорошо известный по работе, которую он выполнял в последние годы», - подчеркнул Томенко.

Губернатор охарактеризовал текущий период для городской власти как переходный.

Слова благодарности Дугину прозвучали из уст председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания Александра Романенко, председателя Барнаульской городской Думы Галины Буевич, исполняющего обязанности главы города Вячеслава Франка.