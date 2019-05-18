Как продвигается строительство обводного канала в Барнауле. Фото

Новости 16.08.2019 17:10 188

Сегодня корреспондент «Политсибру» побывал на строительстве обводного канала на базе КГБУ СП «Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко».

В преддверии проведения в Барнауле этапа Кубка мира по гребле в 2021 году канал решено было обустроить. На это из краевого бюджета выделено около 300 млн рублей. Строительство разделено на два этапа.

На первом этапе, который должен завершиться к 2020 году, строится обводной канал и мост через него, а также ведется подготовка площадок. Площадки планируется завершить к ноябрю и дать им «отстояться» зиму, чтобы грунт осел. Также планируется создание автопарковок, подъездных путей и укрепление берегов, которое происходит с использованием пластикового шпунта. Он в отличие от металлического не подвержен коррозии. Параллельно к 2021 году чиновники надеются завершить реконструкцию Старого моста.

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«Зависит от того, как пойдет разборка Старого моста. Если не получится успеть к началу Кубка мира, то будем через Новоалтайск заезжать – там дорога есть, она соответствует всем требованиям», – сообщил глава алтайского Минтранса Александр Дементьев.

Строительство идет с опережением – сейчас выполнено 75% от плана, уже через месяц полностью закончатся работы, запланированные на период первого этапа.

Помимо строительства, решается вопрос оснащения необходимым инвентарем – спортшколе требуется около 200 лодок, на это потребуется порядка 220 млн рублей. Средства, которые могут быть выделены по соответствующим программам, эту потребность не закроют, поэтому рассматривается вариант брать часть лодок в аренду. Возможно, их количество дойдет до 400.

«Мы сейчас стараемся использовать федеральные ресурсы, чтобы это не было большой нагрузкой только на краевой бюджет. Нас интересует приобретение лодок, которые могли бы использоваться затем и для проведения первенства Европы (2023 год), и для первенства мира (2024 год), и для проведения чемпионата и первенства России, что позволит нам это мероприятие прописать у себя уже постоянно», – рассказал краевой министр спорта Алексей Перфильев.

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По словам Перфильева, проведение в Барнауле Кубка мира по гребному спорту стало прямым следствием состоявшегося здесь в прошлом году Кубка чемпионов.

Гребной канал протяженностью 2 км, расположенный на территории спортшколы имени Костенко, обладает уникальными техническими характеристиками. Его глубина составляет 16-18 м на всей дистанции, создавая тем самым равные условия для всех спортсменов. Кроме того, над гладью канала не бывает бокового ветра – только встречный или попутный. Это обусловлено особенностями местной розы ветров. Также здесь никогда не бывает сильных волн, затрудняющих движение лодок.