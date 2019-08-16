Барнаульцы вынуждены платить за конфликт управляющих компаний и БСК

Новости 16.08.2019 17:50 49

Долг барнаульских УК перед энергетиками перевалил за 1 млн рублей. Неплательщиками объявлены пять управляющих компаний. Среди них - МУП «ДЕЗ №1» Ленинского района, МУП «УК Смарт», ООО «УК Реформа», ООО УК «Базис» и ООО УК «Возрождение».

Как пишет «МК на Алтае», ремонтом общедомовых приборов учета электроэнергии занимается Барнаульская сетевая компания. Теперь БСК планирует получить свои деньги через суд, но тогда это отразится на финансовых вопросах собственников жилья.

Заместитель генерального директора БСК Алексей Бакунин уверен, что нерасторопность УК приводит к дополнительным денежным затратам в виде пени, судебных издержек и госпошлины, которые придется оплатить всем собственникам дома при обращении энергетиков в суды, ведь иных источников дохода у управляющих компаний нет. Также в БСК утверждают, что провинившиеся УК получат большие штрафы за неэффективную работу, а в некоторых случаях и отзыв лицензии.

В свою очередь, директор УК «Базис» Лариса Киселева рассказала, что БСК не уведомила их о своем намерении устанавливать на домах общедомовые приборы учета. Она считает это навязанной услугой и намерена защищать свою позицию в суде. Так же Киселева отметила, что представители УК при работах не присутствовали, соответственно, не были подписаны акты выполненных работ.

Руководитель Алтайской ассоциации жилищного самоуправления, председатель общественного совета при Минстрое Алтайского края Дмитрий Косов пояснил, что если к определенному сроку общедомовые счетчики не появятся, их должны поставить ресурсоснабжающие организации.