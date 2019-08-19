Алтайские специалисты дали пять советов, как выбрать подсолнечное масло

Новости 19.08.2019 8:45 23

Даже не глядя на маркировку, вывод о свойствах рафинированного и нерафинированного подсолнечного масла потребитель может сделать сразу по нескольким косвенным признакам. Любой покупатель повысит свои шансы на выбор действительно качественного товара, соблюдая пять простых правил.

1. Ищите масло в темных местах. Выбирая подсолнечное масло в магазине, необходимо обратить внимание на то, в каком месте оно хранится: под воздействием любого света состав масла быстро портится и оно теряет свои полезные свойства. Чем темнее витрина, на которой в магазине стоит масло, тем лучше.

2. Внимательно смотрите на срок годности. Обращать внимание на срок годности продуктов нужно всегда, а в случае с подсолнечным маслом дате изготовления стоит уделять особенное внимание. Чем ближе масло к истечению срока годности, тем выше показатель его перекисного числа, который влияет на окисляемость продукта.

3.Обратите внимание на степень чистоты продукта. Помутневшее масло – признак испорченности рафинированного продукта, от такой покупки лучше отказаться. Оцените цвет продукта. Хорошее рафинированное масло, скорее всего, будет иметь светлый цвет.

4. Храните масло правильно. Дома уберите бутылку масла в темное прохладное место (например, в холодильник). Оптимальная температура хранения подсолнечного масла – от +5 до +20 °С. Не забудьте посмотреть и срок хранения продукта.

Тем не менее, гарантированно выбрать действительно высококачественный продукт можно только с помощью исследований.

Обращаем Ваше внимание, что ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» является учреждением, имеющим соответствующую аккредитацию, на выполнение исследований пищевых продуктов на показатели качества и безопасности.