Нырял вместе с дедушкой: на алтайском озере утонул 7-летний ребенок

Новости 16.08.2019 17:30 53

В алтайском поселке утонул 7-летний мальчик. Это случилось 2 августа в Мамонтовском районе.

По информации следователей, местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, совместно со своим внуком поехал кататься на лодке по одному из озер, расположенных недалеко от поселка Комсомольский.

Предварительно установлено, дедушка решил научить мальчика нырять. Мужчина решил отплыть подальше от берега, при этом не предприняв мер по безопасности. В результате лодка перевернулась и мальчик утонул.

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На данный момент возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас устанавливаются обстоятельства гибели ребенка.

Следком напоминает о том, чтобы жителям региона более внимательно следить за детьми, находящимися в открытых водоемах.