Новосибирцы вышли на пикет против местной живодерки

Новости 16.08.2019 16:20 75

Около сотни неравнодушных новосибирцев вышли на пикет во дворе дома по улице Иванова, 28А в Советском районе города. Событие состоялось в четверг, 15 августа, пишет НГС.

Неподалеку именно от этого места были найдены останки жестоко убитого кота. Участие в массовой акции приняли также сотрудники приюта Академгородка.

«Общественность не закрывает глаза на такие вещи. И полиции мы даем понять, что будем добиваться результатов. Нам нужно показать свое отношение. Это терпеть невозможно, и мы не собираемся», — заявила руководитель приюта в новосибирском Академгородке Галина Клебче.

Люди выстроились на дороге перед подъездом, многие из них были с плакатами. Многие даже пришли с животными. Они потребовали немедленного расследования факта жестокого обращения с животным. Во время акции была подписана коллективная жалоба в прокуратуру.

Напомним, что сейчас идет расследование жестокого убийства кота Моти, останки которого нашли в мусорном баке. В убийстве кота обвиняют девушку, которая живет по соседству с владельцами кота. Ранее соседи рассказывали, что часто слышат крики и визги животных из ее квартиры. Кроме того, они часто жаловались на невыносимый запах. Сверстники рассказывают, что девушка предоставлена самой себе, так как ее мать постоянно на работе. Они сказали, что в соцсетях якобы есть группа, в которой девушка продает черепа животных.

Полиция проводит расследование.