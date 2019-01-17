Алтайский край с начала года «недосчитался» более 6 тысяч человек

Новости 16.08.2019 14:40 392

По итогам первого полугодия 2019 года население в Алтайском крае продолжает сокращаться. Естественная убыль составила 6171 человек, это почти на 500 жителей больше, чем за аналогичный период 2018-го.

Так, с января по июнь нынешнего года в крае родилось 10 642 человека (в прошлом году – 11 583), а умерло – 16 813 (было – 17 266). Таким образом, если ранее естественная убыль составляла 5683 жителя, то теперь – 6171. Главный фактор – резкое падение рождаемости. При этом смертность в регионе начала сокращаться, но не столь заметными темпами.

Обращает на себя внимание в этой связи значительное улучшение ситуации с младенческой смертностью: 59 случаев в 2019 году против 86 за прошлый календарный период.

«Объективно и неизбежно». Население Алтайского края продолжает убывать Аналитика 17.01.2019 18:57 Судя по приведенным цифрам, естественная убыль населения за период с января по октябрь увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2017 г 5769

Что касается причин смертности в целом среди населения по-прежнему здесь лидируют болезни системы кровообращения (7312). Причем число таких эпизодов значительно выросло в сравнении с первым полугодием 2018-го (6975).

На втором месте – летальные исходы от новообразований – 2735 случаев против 2381 годом ранее.

Что касается смертности от внешних причин, здесь обращают на себя внимание ДТП (83), отравления алкоголем (49), самоубийства (301) и убийства (106).

Как и раньше, жители края часто умирают от болезней органов дыхания (733), пищеварения (695) и инфекций (639).

Возвращаясь к темпам убыли населения, стоит отметить, что свой вклад в общую копилку вносит и миграция. За шесть месяцев в край приехали 15 818 человек, а покинули регион - 16 382 жителя. Миграционное снижение составило 564 человека. Если это число сложить с данными по демографии, то получится, что всего за полгода население Алтайского края сократилось на 6735 жителей.

Миграционный отток населения из Алтайского края сократился в два раза Новости 08.07.2019 16:10 За пять месяцев текущего года регион недосчитался 1196 человек 1006

Интересно, что в регионе сохраняется тренд на заметное снижение числа браков и разводов. Так, если в 2018 году за шесть месяцев узаконили свои отношения 5406 пар, то теперь – только 4757. Еще более заметно сокращается количество разводов: с 4846 до 3549.