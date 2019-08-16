В барнаульском поселке будет частично ограничено движение из-за реконструкции теплосети

Новости 16.08.2019 15:45 62

На две недели, с 17 по 31 августа, в Барнауле будет частично ограничено движение транспорта в пос. Новосиликатный. Это необходимая мера для проведения реконструкции тепловых сетей, по которым тепло поступает в поселок. Две полосы движения по улице Новосибирской в районе строения на улице Дальней, 47в будут поочередно перекрыты.

Энергетики Сибирской генерирующей компании продолжают реализацию ремонтной и инвестиционной кампаний по перекладке тепловых сетей в Барнауле. Всего на 12 августа в рамках подготовки специалистами СГК теплосетевого комплекса Барнаула к предстоящему отопительному сезону заменено порядка 19,4 км трубопроводов тепла и горячего водоснабжения. В связи с необходимостью проведения работ по реконструкции теплосетей в пос. Новосиликатный требуется введение частичного ограничения движения по улице Новосибирской.

Ограничение будет выполнено в два этапа:

· Перекрытие нечётной полосы с 17 по 23 августа. Пропуск транспортных средств будет осуществляться по обочине и встречной полосе;

· Перекрытие чётной полосы с 24 по 31 августа. Пропуск транспортных средств будет осуществляться по встречной полосе.

Новая схема проезда будет осуществляться согласно дорожным знакам.

Длина участка трубопровода, на котором будут проводиться работы - 46 метров. На данном участке проведут реконструкцию тепловой сети с заменой трубопровода диаметром 300 мм на 500 мм. Всего эта тепловая сеть снабжает ресурсом 24 дома, это около 5760 человек. Работы по реконструкции будут выполнены подрядной организацией ООО «КРСК».

Работы по реконструкции тепловой сети были запланированы таким образом, чтобы движение было возможно в обе стороны, без полного перекрытия одной из полос, а только с ограничением. Схема движения разработана с учётом пропуска транспортных средств по встречным полосам и обочине. Специалисты Сибирской генерирующей компании приносят жителям Барнаула свои извинения за временные неудобство и просят заранее планировать маршрут в указанные сроки