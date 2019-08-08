Селевой поток обрушился на Чуйский тракт (видео)

Новости 16.08.2019 15:10 155

Обильные осадки привели к затруднению движения на федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт» в Онгудайском и Кош-Агачском районах. Это привело к неблагоприятной дорожной обстановке. Об этом сообщают в ФКУ Упрдор «Алтай».

Неподалеку от села Иня был зафиксирован сход селей утром в пятницу, 16 августа. Также размытие земляного полотна и обочины произошло недалеко от границы с Монголией. На территории населенного пункта Чуйозы к проезжей части подходит вода.

Дорожники сейчас активно занимаются расчисткой дороги от камней и грязи. В операции задействованы восемь единиц специализированной техники. По их данным, безопасный проезд станет доступен в ближайшие часы. В зоне подтопления сейчас задействованы две бригады. Они пытаются предотвратить разрушение дороги.

Дорожные службы работают в усиленном режиме, к месту направлена дополнительная техника, организовано взаимодействие с МЧС и ГИБДД.

ФКУ Упрдор «Алтай» просит учесть эту информацию при планировании поездок, быть особенно внимательными на участках, оказавшихся в зоне подтопления, соблюдать требования дорожных знаков. Получить актуальные данные о состоянии проезда можно по телефону диспетчерской службы: 8-3852-63-14-59.