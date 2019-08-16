Шубенков примет участие в «легкоатлетическом матче» европейцев против США

Новости 16.08.2019 14:00 18

Барнаульский спортсмен, чемпион мира и Европы в беге на 100 метров с барьерами Сергей Шубенков включен в состав матчевой встречи Европа – США. Об этом пишет ТАСС.

Кроме Шубенкова еще три спортсмена из России заявили о своем участии в легкоатлетической эстафете, которая пройдет в сентябре в Белоруссии.

Формирование европейской команды происходило с учетом результатов командного Кубка Европы и континентального рейтинга. Кроме того, в итоговой заявке обязательно должны находиться 10 белорусских спортсменов.

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Призер чемпионата мира в беге на 110 метров с барьерами Шубенков имеет второй результат сезона в Европе и четвертый - в мире (13,12 секунды).

Матчевая встреча Европа - США пройдет с 9 по 10 сентября на минском стадионе «Динамо». В каждом виде программы выступят по 8 атлетов (4 представителя от Европы и 4 - от США).

В составе команде Европы будет 152 человека. За первое место в индивидуальной дисциплине спортсмены получат по 7 тысяч евро, за второе место - 5 тысяч евро и за третье – 4 тысячи евро.

Напомним, в начале недели Сергей Шубенков оказался в центре скандала, который возник после новости о капитальном ремонте манежа АлтГТУ. По мнению спортсмена, после приспособления объекта под игровые виды спорта, легкоатлеты Барнаула и Алтайского края потеряют возможность тренироваться в зимний период, что скажется на подготовке спортсменов их результатах в будущем.