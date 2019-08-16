Градсовет раскритиковал архитектурные проекты зданий в Барнауле

Новости 16.08.2019 13:35 22

Градостроительный совет Барнаула на днях рассмотрел несколько эскизных проектов нежилых зданий в краевой столице. Большая часть из них требует доработки. Информация размещена на «Алтайском портале недвижимости».

В числе рассмотренных эскизных проектов – административный объект по улице Власихинской, 148ж. Это единственное здание члены совета согласовали без нареканий. Согласно проекту, это будет неприметное одноэтажное офисное здание, состоящее из трех блок-секций с 2-мя входами. Заказчиком является ООО «СибирьМеталл».

Члены Градостроительного совета высказали ряд замечаний по другому эскизу - здание на улице Власихинская, 168. Оно представляет собой торговый центр, многоэтажный паркинг (в котором разместились и закрытые гаражные боксы, и стоянка под навесом без стен), а также встроенные объекты общественного назначения. Члены Градосовета отметили, что эскизный проект ООО «АрхиГрупп» не соответствует эстетическим требованиям. Архитектору Алексею Фролову объяснили, что возведение одноэтажной крытой автостоянки нерационально в условиях дефицита городских земель.

Эскизное предложение магазина на улице Покровская, 19г, разработчиком которого является ООО АКБ «Инновация», также вызвало споры. По мнению экспертов, это еще одна «безликая коробка», состоящая из двух этажей со стеклянным фасадом. Этот вариант был отклонен на основании того, что архитектурное решение не увязано с рядом стоящим православным храмом и строящейся школой. Разработчикам рекомендовано ориентировать главный фасад на улицу Исакова, полностью переработать архитектурное и цветовое решения.

Кроме того, отправлен на доработку проект торгово-сервисного комплекса по Павловскому тракту, 313а. Заказчик является ООО «Сфера». Объект имеет яркие цветовые акценты, террасу, стеклянные фасады и 2 этажа. Члены Градсовета обратили внимание, что необходимо повысить этажность и изменить цветовое решение.

Последний объект - компактная одноэтажная ветеринарная поликлиника и станция без содержания животных по улице Малахова, 96, который был спроектирован «АрхиЛайн», - тоже был отклонен. В этом случае члены Градосовета потребовали поменять местами поликлинику и станцию скорой помощи, проработать другие варианты архитектурного и цветового решения, выдержать нормативное расстояние от объекта до существующей жилой застройки.