Жители Алтайского края стали чаще «влезать в долги» ради автомобиля

Новости 16.08.2019 12:15 106

В Алтайском крае выросло количество автокредитов, сообщает «Коммерсант». В первой половине 2019 года в регионе их количество увеличилось почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 43,6%. Это 3 600 автомобилей. Более высокими темпами автокредитование растет только в Кемеровской области и Хакасии.

За первые шесть месяцев 2019 года жители Сибирского федерального округа взяли почти 40 тысяч автокредитов на общую сумму 24,9 млрд рублей. Таким образом, количество выданных кредитов взлетело на 50,9% к аналогичному периоду прошлого года, но их общая сумма увеличилась только на 32,3%.

Рост выдачи автокредитов наблюдается во всех сибирских регионах. Лидерство сохраняет Кузбасс, жители которого в январе-июне взяли 11,8 тысяч автокредитов (+98,5% к первой половине 2018 года). Далее следуют Красноярский край, где купили в кредит 5,8 тысяч машин (+37,7%), и Новосибирская область — 5,4 тысяч (+28%). В Омской области было взято 4 тысячи автокредитов (+2,8%), в Алтайском крае и Иркутской области — по 3,6 тысячи (+43,6% и +23,4% соответственно), в Томской области — 2 тысячи (+24,9%), в Хакасии — 775 штук (+49,3%). Наибольший рост в процентах показали регионы с низкой базой: в Тыве выдача автокредитов увеличилась на 594,1% (до 2 тысяч), в Республике Алтай — на 308,4% (до 682).

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В целом, рост выдачи автокредитов наблюдается по всей Сибири. В связи с этим, по данным «Автостат-инфо», продажи подержанных автомобилей сохранились на уровне предыдущего года, тогда как продажи новых машин в Сибири выросли на 5,5%. Интересно, что на федеральном уровне зафиксировано падение спроса по обоим указанным направлениям.

Эксперты полагают, что на ситуацию повлияли увеличение продаж автомобилей с пробегом через дилерские центры, госпрограммы льготного автокредитования и падение реальных доходов населения. Автомобили приобретаются более дешевые, а собственные средства на их покупку направляются реже – все это может привести к спаду уже в конце года.