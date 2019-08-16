Как защищаются права потребителей в сфере дистанционной торговли

Новости 16.08.2019 13:05 42

Дистанционная торговля прочно укоренилась в повседневной жизни современного человека. Количество онлайн-магазинов и сервисов непрерывно растет, вся сфера интернет-торговли уже имеет широчайший охват, но при этом продолжает динамично развиваться.

Помимо торговых гигантов, действующих через крупные онлайн-площадки, в интернете ведут дела и мелкие фирмы, и отдельные предприниматели, пользующиеся, в том числе, социальными сетями. Даже Instagram, изначально предназначенный для того, чтобы делиться фотографиями и просматривать их, сейчас превратился в популярный инструмент торговли. Распространены дистанционные покупки и в Алтайском крае.

Поскольку данный способ для значительной части населения является относительно новым явлением, немаловажно разобраться в особенностях функционирования системы дистанционной торговли и понять, как защитить свои потребительские права в случае их нарушения.

Выбор продавца

В первую очередь необходимо помнить, что законодательство регулирует правоотношения только между теми участниками рынка, которые имеют определенный соответствующий статус. То есть, официально зарегистрированная фирма, занимающаяся продажей товаров или услуг в сети интернет, несет установленную ответственность в случае нарушения ею прав потребителей, тогда как к физическому лицу, торгующему через, например, социальную сеть, претензии выставить будет гораздо сложнее.

В этом случае есть риск не только не добиться возврата товара, замены его на аналогичный и иных положенных процедур, но даже найти продавца иногда не представляется возможным, поскольку его деятельность может осуществляться с «фейкового» аккаунта анонимно. Поэтому, гражданам рекомендуется, по возможности, пользоваться услугами легальных коммерческих структур.

В таком случае на участников сделки будут распространяться положения Правил продажи товаров дистанционным способом, регламентирующих процессы дистанционной торговли.

Права покупателя

Согласно Правилам, продавец до заключения договора обязан довести до сведения потребителя информацию об основных потребительских свойствах товара, своем адресе (месте нахождения), месте, где изготовлен товар, полном фирменном наименовании продавца или производителя, цене, условиях приобретения товара и так далее.

Обязательства продавца по передаче товара и иные обязательства, связанные с передачей товара, возникают с момента получения продавцом соответствующего сообщения покупателя о намерении заключить договор.

Договор считается заключенным с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату товара, или с момента получения продавцом сообщения о намерении покупателя приобрести товар.

Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение 7 дней.

В случае если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара, покупатель вправе отказаться от товара в течение 3 месяцев с момента передачи товара.