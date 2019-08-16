Камень-на-Оби получит водное сообщение с «материком» благодаря «Пегасу»

Новости 16.08.2019 10:30 57

В Камне-на-Оби состоялся тестовый запуск судна на воздушной подушке. В перспективе это позволит решить старую проблему муниципалитета – отсутствие связи между берегами в межсезонье.

Новое судно на воздушной подушке «Пегас 5», по словам исполняющей обязанности главы Каменского района Евгении Гордиенко, приобретено на средства краевого бюджета, выделенные по инициативе губернатора Алтайского края. Во время рабочего визита в Камень-на-Оби глава региона обратил внимание на серьезную проблему - отсутствие в межсезонье полноценного сообщения между право- и левобережной частями Каменского района.

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В автопарке администрации района уже есть подобное судно, но оно предназначено исключительно для экстренных случаев. Новый «Пегас» будет осуществлять перевозки пассажиров в частном порядке. На тестовом запуске судна, кроме представителей районной администрации, присутствовал директор нижегородской судостроительной компании ООО «Форсаж» Валерий Диденко, лично доставивший судно с верфей предприятия. Он отметил, что «Пегас» универсален для любых климатических условий, легко проходит по льдам, болотистой местности, ледовой крошке, пишут «Каменские известия».

Это «внедорожник» в мире маломерного судоходства, и он способен вместить пять человек. Сейчас администрация района готовит тендер для определения перевозчика. Вероятно, уже этой осенью в период между окончанием речной навигации и становлением ледовой переправы новое судно обеспечит стабильное сообщение правобережного анклава с «материком».

Напомним, в конце апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко провёл выездное совещание регионального правительства в Камне-на-Оби. Мероприятие состоялось в рамках эксперимента по созданию нового подхода к проблемам края. Его суть заключается в том, что решение проблем в отдельных отраслях региона уступит место решению комплексных проблем отдельных территорий. «Пилотным» муниципалитетом стал Каменский район.

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Одной из проблем, озвученных на встрече жителями, стало прерывающееся транспортное сообщение между разделёнными рекой частями города.

По окончании сезона перестаёт курсировать паром, а по имеющемуся железнодорожному мосту ходить запрещено. В экстренных случаях муниципальные власти используют катер на воздушной подушке, но в нём имеется всего шесть мест, поэтому муниципалитет попросил выделить средства на приобретение ещё одного судна.

Отметим, что в ходе поездки в Камень-на-Оби глава региона неоднократно подчёркивал, что главной задачей является сбор полной и достоверной информации на месте, а разработка конкретных решений – процесс подчас весьма длительный.

Тем не менее, некоторая конкретика была обозначена. В частности, решение о реконструкции набережной принято и уже воплощается в жизнь. Кроме того, одобрена и согласована реконструкция котельных. Что касается дорог, то было принято решение забрать один из участков проходящей через Камень-на-Оби трассы, протяжённостью более десяти километров, на баланс края, поскольку у местного муниципалитета нет денег ни на его ремонт, ни на дальнейшее его содержание.