Стало известно, кто спустил лавину, погубившую бийского альпиниста на Актру

Новости 16.08.2019 10:50 110

Сын погибшего при сходе лавины на Актру бийского альпиниста Владимира Миляева Дмитрий рассказал о подробностях трагедии. Он утверждает, что СМИ подали информацию неверно. Об этом сообщает «Тайга-инфо».

Как рассказал Дмитрий Миляев, участвовавший в восхождении вместе с отцом, причиной схода лавины стало повреждение снежного покрова группой альпинистов из Томска, двигавшейся выше группы, в которую входили Миляевы (турклуб "Ирбис"). Группа называлась «Томские сборы», ее руководитель представился альпинистам как Максим Ахметов. В группу Ахметова входили как опытные, так и начинающие альпинисты. По словам Дмитрия Миляева, она представляла собой просто сборную «солянку» любителей горных активностей.

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«Отец, поднимавшийся на жумаре (альпинистское снаряжение - прим. ред.), почти не имел шансов выжить. Он оказался в самом центре лавины, и те 15−20 метров веревки, отделявшие его от станции, не могли выдержать огромной снежной массы. Веревка разорвалась и лавина унесла его вниз по склону на 300−350 метров. Как только удары лавины прекратились, мы вместе с Евгением Филатовым бросились вниз по склону искать моего отца. Мне трудно оценить время, через которое это удалось сделать, но, полагаю, прошло не более пяти минут, когда мы увидели его в самом низу склона, практически на поверхности. Мы уже ничем не могли ему помочь, дыхания и пульса не было», – рассказал Дмитрий Миляев.

Миляев настаивает на том, что сход лавины был вызван нарушением техники безопасности томской группой. Его позицию разделяют остальные поднимавшиеся с ним альпинисты, все они дали соответствующие показания следствию.