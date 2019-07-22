О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Стало известно, кто спустил лавину, погубившую бийского альпиниста на Актру

Новости
110
0

Сын погибшего при сходе лавины на Актру бийского альпиниста Владимира Миляева Дмитрий рассказал о подробностях трагедии. Он утверждает, что СМИ подали информацию неверно. Об этом сообщает «Тайга-инфо».

Как рассказал Дмитрий Миляев, участвовавший в восхождении вместе с отцом, причиной схода лавины стало повреждение снежного покрова группой альпинистов из Томска, двигавшейся выше группы, в которую входили Миляевы (турклуб "Ирбис"). Группа называлась «Томские сборы», ее руководитель представился альпинистам как Максим Ахметов. В группу Ахметова входили как опытные, так и начинающие альпинисты. По словам Дмитрия Миляева, она представляла собой просто сборную «солянку» любителей горных активностей.

Барнаульский турист погиб при сходе лавины на Алтае (обновлено)

Барнаульский турист погиб при сходе лавины на Алтае (обновлено)

Новости

Группа проходила пеший маршрут шестого класса сложности

1097

«Отец, поднимавшийся на жумаре (альпинистское снаряжение - прим. ред.), почти не имел шансов выжить. Он оказался в самом центре лавины, и те 15−20 метров веревки, отделявшие его от станции, не могли выдержать огромной снежной массы. Веревка разорвалась и лавина унесла его вниз по склону на 300−350 метров. Как только удары лавины прекратились, мы вместе с Евгением Филатовым бросились вниз по склону искать моего отца. Мне трудно оценить время, через которое это удалось сделать, но, полагаю, прошло не более пяти минут, когда мы увидели его в самом низу склона, практически на поверхности. Мы уже ничем не могли ему помочь, дыхания и пульса не было», – рассказал Дмитрий Миляев.

Миляев настаивает на том, что сход лавины был вызван нарушением техники безопасности томской группой. Его позицию разделяют остальные поднимавшиеся с ним альпинисты, все они дали соответствующие показания следствию.

Автор: Политсиб.ру