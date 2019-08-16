Как выглядит обновленный Старый базар в Барнауле за три недели до открытия

Новости 16.08.2019 11:20 196

Реконструкция здания Центрального рынка на Старом базаре продолжается в Барнауле, работы должны завершиться ко дню города – 7 сентября. Фотокорреспондент Олег Укладов запечатлел, как выглядят последние приготовления перед официальным запуском.

Напомним, согласно проекту, на первом этаже планируется разместить кафе, сувенирные и табачные лавки, магазины напитков, аптеку. На втором - рынок.

В настоящее время на территории вокруг здания уложили тротуарную плитку, здесь планируется устроить 170 машиномест. Также на улице готовятся установить новые легкие павильоны для торговли. Помещение пережило «апгрейд», но вокруг него остались старые вывески и витрины. Можно заметить и элементы старого палаточного городка из 90-х годов.

Новый собственник заявил о строительстве рынка современного формата. Некоторые особенности здания все-таки сохранились. Например, витраж на втором этаже.

Здание Старого базара закрыли на реконструкцию в 2017 году. Напомним, объект был продан на торгах за 53,2 млн рублей. До этого его пытались продать 19 раз. Начальная стоимость составляла 196 млн рублей.