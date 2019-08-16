В Заринске приступили к реализации проектов грантовой программы «Стальное дерево»

Новости 16.08.2019 11:40 62

Восемь финалистов грантовой программы «Стальное дерево» приступили к реализации проектов.

Экономист Алтай-Кокса Наталья Старцева организует установку шести урн для раздельного сбора мусора в зонах отдыха Заринска и десяти контейнеров – на городских придомовых территориях.

Сотрудник заводской теплоэлектроцентрали Станислав Архипов с командой волонтеров приступил к ремонту и частичной реконструкции баскетбольной площадки на территории средней школы №1 Заринска.

По проекту работника цеха тепловодоснабжения Ильи Новикова на территории детского сада №7 «Сказочная полянка» готовятся обновить зеленые насаждения около детских игровых зон.

Житель Заринска Олег Негреев в соавторстве с Диной Кандаковой, инженером лаборатории метрологии Алтай-Кокса, организует современную площадку для активного семейного отдыха в Северном микрорайоне города.

Мастер углеподготовительного цеха Сергей Гаар в рамках проекта «City Sport» начал создавать безопасную многофункциональную площадку на территории лицея «Бригантина».

Педагог дополнительного образования Заринска Светлана Новикова планирует создать современный кабинет хореографии в Центре детского творчества. Она проведет ремонт помещения и оборудует класс для детских занятий в современном формате.

Сотрудники коксового цеха Даниил Голубев и Сергей Локтионов установят «лежачих полицейских» в районе оживленных пешеходных переходов Заринска.

Работник коксового цеха Андрей Киселев установит многофункциональную спортплощадку на придомовой территории по пр. Строителей, 12. Здесь можно будет заниматься мини-футболом, стрит-болом, волейболом, бадминтоном и теннисом.

Все проекты будут реализованы до конца 2019 года. На эти цели благотворительный фонд «Милосердие» (социальный партнер НЛМК) направит порядка 2,4 млн рублей.