Неожиданный, молодой, открытый: каким видят будущего главу Барнаула

Ушедшего в отставку Сергея Дугина упрекают в чрезмерной закрытости, неготовности к диалогу, отсутствии инициативы, но в то же время отмечают богатый опыт работы в экономической сфере, умение сработаться с политэлитой города. А каким видят будущего мэра Барнаула депутаты и политологи, кто может занять вакантное место - в обзоре "Политсибру".
Политэлиты с оптимизмом смотрят на предстоящий конкурс по отбору кандидатов на освободившийся пост главы Барнаула. Оппозиция уже заявила, что обязательно выдвинет своих кандидатов, традиционно в списке будут и самовыдвиженцы, как это было в предыдущие разы, и представители «малых» партий, редко пропускающие такие кампании. О своих намерениях, к примеру, уже завил лидер краевого отделения «Партии роста» Андрей Крылов. Больше пока конкретных фамилий не звучит.
Итоговое решение по кандидатурам будут принимать депутаты БГД
По мнению депутата Алтайского Заксобрания, эсера Владислава Вакаева с приходом в край нового губернатора во власти востребованы активные, молодые, мыслящие по-новому политики. Дугин, по его словам, явно в эти тренды не вписывался.
«Губернатор прекрасно понимает, что в нашем крае очень мало точек роста. И, пожалуй, главная из них – краевой центр. Но для того, чтобы она заработала, нужно кардинально поменять принципы и методы работы городской власти. Решить ее главные проблемы – закрытость, замкнутость, отсутствие видения стратегических задач развития города, неумение и нежелание внедрять новые технологии. Городская власть слишком долго изо всех сил отгораживалась от инициатив барнаульцев. А ведь именно их идеи и энергия могут и должны стать главным драйвером экономического и социального развития Барнаула», - написал в «Фейсбуке» Вакаев.
Против омоложения во власти высказалась лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова. «История знает много примеров, которые показывают, что молодость - это не всегда плюс в политике. Вот был «у руля» молодой Владимир Ильич Ленин, и был молодой Горбачев. И что мы получили в итоге? Здесь дело не в возрасте. Новый руководитель должен хотеть улучшить качество жизни барнаульцев, должен быть человеком, который видит проблемы и оптимальные пути их решения, идет на диалог с людьми. Он должен решать проблемы, а не цветочки на проспекте Ленина высаживать и плитку менять. Барнаул - это не только проспект Ленина, есть достаточно болевых точек, на которые много лет закрывали глаза», - считает Прусакова.
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По мнению депутата Барнаульской гордумы Дмитрия Ворсина, при отборе кандидатов на пост главы города стоит ждать неожиданных кандидатов-фаворитов. «Полагаю, что это не будет кто-то из сегодняшних заместителей», - считает Ворсин.
Шансы кандидатов от оппозиции в конкурсе сводятся к минимуму, так как большинство мандатов в БГД у представителей «Единой России», поэтому партии настаивают на возвращении прямых выборов. Справедливороссы предлагают взять паузу и внести соответствующие правки в законодательство.
А в Телеграм-каналах и соцсетях после отставки заговорили о том, что Виктор Томенко поставит на пост мэра «своего человека». Политологи считают это мнение спорным. «Формально, человеком Томенко можно назвать сейчас любого, кто работает в Правительстве Алтайского края. Томенко его сформировал и несет за него ответственность. Или «человек Томенко» этот тот, кто работал с ним в других регионах? Я считаю, что новым мэром будет человек из Алтайского края, у которого есть опыт работы в органах власти, тот, кто понимает все задачи главы города и, конечно же, тот, кто будет устраивать местные элиты», - прокомментировал политконсультант Антон Понкрашев.
Есть мнение, что и в краевом правительстве уже есть некий согласованный шорт-лист возможных кандидатов. Исполнять обязанности главы города до назначения нового будет первый зам Дугина Вячеслав Франк. 15 августа Виктор Томенко встретился и лично предложил ему взять на себя обязанности и.о. По мнению экспертов, учитывая публичный характер состоявшейся встречи, можно говорить о том, что будущим мэром города станет именно Франк. Источники в краевом правительстве эту информацию «Политсибру» не подтвердили, но и не опровергли.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко предложил ему занять должность врио
Процесс отбора кандидатов будет запущен осенью, а нового мэра Барнаул, скорее всего, получит ближе к новому году.
Алла Филиппова