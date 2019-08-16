Неожиданный, молодой, открытый: каким видят будущего главу Барнаула

Новости 16.08.2019 9:55 282

Ушедшего в отставку Сергея Дугина упрекают в чрезмерной закрытости, неготовности к диалогу, отсутствии инициативы, но в то же время отмечают богатый опыт работы в экономической сфере, умение сработаться с политэлитой города. А каким видят будущего мэра Барнаула депутаты и политологи, кто может занять вакантное место - в обзоре "Политсибру".

Политэлиты с оптимизмом смотрят на предстоящий конкурс по отбору кандидатов на освободившийся пост главы Барнаула. Оппозиция уже заявила, что обязательно выдвинет своих кандидатов, традиционно в списке будут и самовыдвиженцы, как это было в предыдущие разы, и представители «малых» партий, редко пропускающие такие кампании. О своих намерениях, к примеру, уже завил лидер краевого отделения «Партии роста» Андрей Крылов. Больше пока конкретных фамилий не звучит.

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По мнению депутата Алтайского Заксобрания, эсера Владислава Вакаева с приходом в край нового губернатора во власти востребованы активные, молодые, мыслящие по-новому политики. Дугин, по его словам, явно в эти тренды не вписывался.

«Губернатор прекрасно понимает, что в нашем крае очень мало точек роста. И, пожалуй, главная из них – краевой центр. Но для того, чтобы она заработала, нужно кардинально поменять принципы и методы работы городской власти. Решить ее главные проблемы – закрытость, замкнутость, отсутствие видения стратегических задач развития города, неумение и нежелание внедрять новые технологии. Городская власть слишком долго изо всех сил отгораживалась от инициатив барнаульцев. А ведь именно их идеи и энергия могут и должны стать главным драйвером экономического и социального развития Барнаула», - написал в «Фейсбуке» Вакаев.

Против омоложения во власти высказалась лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова. «История знает много примеров, которые показывают, что молодость - это не всегда плюс в политике. Вот был «у руля» молодой Владимир Ильич Ленин, и был молодой Горбачев. И что мы получили в итоге? Здесь дело не в возрасте. Новый руководитель должен хотеть улучшить качество жизни барнаульцев, должен быть человеком, который видит проблемы и оптимальные пути их решения, идет на диалог с людьми. Он должен решать проблемы, а не цветочки на проспекте Ленина высаживать и плитку менять. Барнаул - это не только проспект Ленина, есть достаточно болевых точек, на которые много лет закрывали глаза», - считает Прусакова.

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По мнению депутата Барнаульской гордумы Дмитрия Ворсина, при отборе кандидатов на пост главы города стоит ждать неожиданных кандидатов-фаворитов. «Полагаю, что это не будет кто-то из сегодняшних заместителей», - считает Ворсин.

Шансы кандидатов от оппозиции в конкурсе сводятся к минимуму, так как большинство мандатов в БГД у представителей «Единой России», поэтому партии настаивают на возвращении прямых выборов. Справедливороссы предлагают взять паузу и внести соответствующие правки в законодательство.

А в Телеграм-каналах и соцсетях после отставки заговорили о том, что Виктор Томенко поставит на пост мэра «своего человека». Политологи считают это мнение спорным. «Формально, человеком Томенко можно назвать сейчас любого, кто работает в Правительстве Алтайского края. Томенко его сформировал и несет за него ответственность. Или «человек Томенко» этот тот, кто работал с ним в других регионах? Я считаю, что новым мэром будет человек из Алтайского края, у которого есть опыт работы в органах власти, тот, кто понимает все задачи главы города и, конечно же, тот, кто будет устраивать местные элиты», - прокомментировал политконсультант Антон Понкрашев.

Есть мнение, что и в краевом правительстве уже есть некий согласованный шорт-лист возможных кандидатов. Исполнять обязанности главы города до назначения нового будет первый зам Дугина Вячеслав Франк. 15 августа Виктор Томенко встретился и лично предложил ему взять на себя обязанности и.о. По мнению экспертов, учитывая публичный характер состоявшейся встречи, можно говорить о том, что будущим мэром города станет именно Франк. Источники в краевом правительстве эту информацию «Политсибру» не подтвердили, но и не опровергли.

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Процесс отбора кандидатов будет запущен осенью, а нового мэра Барнаул, скорее всего, получит ближе к новому году.

Алла Филиппова