Два конфликта, одно решение. Зачем судебные эксперты обследуют барнаульский Ковш

Новости 16.08.2019 7:40 309

14 августа арбитражный суд Алтайского края постановил направить судебных экспертов на обследование части берега барнаульского Ковша.

Экспертиза назначена в рамках разбирательства о принадлежности земельного участка, на который претендуют двое барнаульских предпринимателей: известный строитель Сергей Мудрик и владелец сети автомобильных магазин-сервисов ZavGar Андрей Загарин.

Мудрик vs Загарин. Начало

Коллизия заключается в том, что часть берега Ковша, на которой ранее располагалась причальная набережная, была в разное время различными госструктурами продана и Мудрику, и Загарину. Теперь каждый из бизнесменов пытается отстоять свое право на этот участок в суде. Спор между предпринимателями разгорелся нешуточный – в прошлом году местные СМИ писали о том, что дело дошло до рукоприкладства. Отметим также, что из чиновников Росимущества, имевших отношение к конфликту, один был со скандалом уволен, а еще один находится под уголовным преследованием.

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Недавно суд отказал Росимуществу в изъятии спорных земель из владения ООО «Акватория» (структура Мудрика). В настоящий момент на участке возводится многоэтажный жилой дом с привлечением средств дольщиков, однако новый виток конфликта привел к назначению судебной экспертизы, которая должна будет выяснить следующее:

Установить, существует ли причальная набережная, протяженностью 210 м (исходя из наличия либо отсутствия конструктивных и иных элементов и частей объекта согласно проектной и технической документации)?

При наличии объекта, определить степень его «годности» и возможность восстановления в случае обнаружения фактов ухудшения его состояния.

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Можно предположить, что перед началом строительства многоэтажки площадка была расчищена, поэтому вероятность сохранения элементов старого причала исчезающе мала. Кроме того, решение конфликта в пользу структуры Андрея Загарина (ООО «Транском») может ударить по дольщикам, вложившимся в строящийся на спорной территории дом. Прибавим к этому тот факт, что документальные подтверждения права собственности «Акватории» суд ранее счел более убедительными, чем аналогичные доказательства ее оппонента.

Из всего вышесказанного напрашивается вывод, что экспертиза, скорее всего, окажется простой формальностью (даже если ее проведут со всей положенной тщательностью), а решение суда вновь подтвердит правоту «Акватории». При этом, «Политсибру» не сомневается, что со стороны проигравшего последует апелляция. Впрочем, это только один из возможных вариантов развития событий.

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Засыпка Ковша 2.0

Экспертное заключение должно быть предоставлено суду в срок до 24 сентября. От его результата зависит судьба не только участка берега под бывшим причалом, но и части самого Ковша, которую планируется засыпать. И здесь вновь сталкиваются интересы Мудрика и Загарина.

В истории проекта засыпки Ковша имеется много темных областей: исчезновение материалов проекта, упорное нежелание ведомств давать какие бы то ни было разъяснения, несоответствие проектов Генплану и многое другое. Особо стоит отметить тот факт, что согласно первоначальному проекту, разработанному «Акваторией», должно было быть засыпано около 0,5 га Ковша. В настоящее же время в планах значится лишь 0,2 га.

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Так или иначе, на засыпку был объявлен тендер (по формированию искусственного земельного участка на водном объекте), за который начался ожесточенный торг между «Акваторией» и структурой Загарина ООО «Генподряд». В аукционе пришлось сделать перерыв.

Ранее в отделе водных ресурсов «Политсибру» сообщали, что он будет продолжен через неделю, однако позже уточнили, что торги перенесены на неопределенный срок и возобновятся после вынесения судом решения по описанному выше делу о принадлежности земли под бывшим причалом.

Следует добавить, что недавно в Госдуму РФ был внесен законопроект об отмене аукционов на создание искусственных земель на водной глади. По мнению кабинета министров, выступившего с данной инициативой, в этой сфере отсутствует конкуренция. Применительно к ситуации с барнаульским Ковшом это звучит весьма иронично.

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Отметим, что, если судебное разбирательство затянется до принятия нового закона и его вступления в силу, то аукцион и вовсе может быть отменен.