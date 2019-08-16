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Барнаульцев приглашают на фермерский фестиваль «СВОЕ»

Новости
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Сто фермерских хозяйств и предприятий Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской и Томской областей примут участие  в Фермерском фестивале «СВОЁ», который пройдет в Барнауле на площади Сахарова 17 и 18 августа  с 10:00 до 20:00.

Жители Алтай и гости столицы Алтайского края смогут приобрести вкусную и полезную фермерскую продукцию. Кроме того, гостей фестиваля  ожидает насыщенная развлекательная программа, мастер-классы для детей и взрослых, детская анимация, контактный зоопарк, концерт известных музыкальных коллективов из  г. Барнаула и г. Новосибирска – группа «Рви меха», «Paramaribo»,  «Волны», «ZZ POP», «МЕГАБИТ» и многих других.

Организатором фестиваля  выступает АО «Россельхозбанк» при министерства сельского хозяйства России  и правительства Алтайского края.

Подробнее смотрите на официальном сайте фестиваля.

Автор: Политсиб.ру