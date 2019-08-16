Барнаульцев приглашают на фермерский фестиваль «СВОЕ»

Новости 16.08.2019 8:15 89

Сто фермерских хозяйств и предприятий Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской и Томской областей примут участие в Фермерском фестивале «СВОЁ», который пройдет в Барнауле на площади Сахарова 17 и 18 августа с 10:00 до 20:00.

Жители Алтай и гости столицы Алтайского края смогут приобрести вкусную и полезную фермерскую продукцию. Кроме того, гостей фестиваля ожидает насыщенная развлекательная программа, мастер-классы для детей и взрослых, детская анимация, контактный зоопарк, концерт известных музыкальных коллективов из г. Барнаула и г. Новосибирска – группа «Рви меха», «Paramaribo», «Волны», «ZZ POP», «МЕГАБИТ» и многих других.

Организатором фестиваля выступает АО «Россельхозбанк» при министерства сельского хозяйства России и правительства Алтайского края.

Подробнее смотрите на официальном сайте фестиваля.