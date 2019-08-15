Когда начнется конкурс на должность нового главы Барнаула

Первый замглавы администрации города, руководитель аппарата Вячеслав Франк назначен на должность исполняющего обязанности главы Барнаула. Об этом сообщает сайт городской администрации.
Прежний градоначальник, Сергей Дугин, ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 15 августа. В тот же день губернатор Алтайского края Виктор Томенко предложил Франку занять пост и.о. Последний предложение принял. Далее кандидатуру Франка должны были утвердить депутаты Барнаульской гордумы, что они и сделали.
По итогам голосования, которое проходило опросным путем, из 34 депутатов 32 поддержали кандидатуру Франка, оставшиеся двое воздержались.
Пока неизвестно, где в дальнейшем будет трудоустроен экс-градоначальник
Следующим этапом должно стать объявление конкурса по отбору кандидатов на должность главы города. Это должно быть сделано не позднее 60 дней со дня решения о досрочном сложении полномочий Сергеем Дугиным.
Для этого должна быть создана конкурсная комиссия из 10 человек. Пятерых назначает гордума, еще пятерых – губернатор.
30 августа БГД рассмотрит вопрос о досрочном сложении полномочий градоначальника
После прохождения всех фильтров, в том числе, проверки через силовые ведомства, кандидаты должны буду презентовать свою программу развития города. Комиссия в итоге должна будет отобрать не менее двух кандидатов, которых представят депутатам БГД. После чего народные избранники сделают свой окончательный выбор.
Ориентировочно, процедура может занять до шести месяцев.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко предложил ему занять должность врио