Когда начнется конкурс на должность нового главы Барнаула

Новости 16.08.2019 7:10 391

Первый замглавы администрации города, руководитель аппарата Вячеслав Франк назначен на должность исполняющего обязанности главы Барнаула. Об этом сообщает сайт городской администрации.

Прежний градоначальник, Сергей Дугин, ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 15 августа. В тот же день губернатор Алтайского края Виктор Томенко предложил Франку занять пост и.о. Последний предложение принял. Далее кандидатуру Франка должны были утвердить депутаты Барнаульской гордумы, что они и сделали.

По итогам голосования, которое проходило опросным путем, из 34 депутатов 32 поддержали кандидатуру Франка, оставшиеся двое воздержались.

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Следующим этапом должно стать объявление конкурса по отбору кандидатов на должность главы города. Это должно быть сделано не позднее 60 дней со дня решения о досрочном сложении полномочий Сергеем Дугиным.

Для этого должна быть создана конкурсная комиссия из 10 человек. Пятерых назначает гордума, еще пятерых – губернатор.

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После прохождения всех фильтров, в том числе, проверки через силовые ведомства, кандидаты должны буду презентовать свою программу развития города. Комиссия в итоге должна будет отобрать не менее двух кандидатов, которых представят депутатам БГД. После чего народные избранники сделают свой окончательный выбор.

Ориентировочно, процедура может занять до шести месяцев.

К кандидатам предъявлен ряд требований, среди которых наличие высшего образования, опыт работы не менее шести лет на руководящей должности, знание Конституции и основных федеральных законов, навыки принятия решений, способность организовать работу органов исполнительной власти и многое другое.