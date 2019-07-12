Опрос показал, что почти половина россиян готовы голосовать за «Единую Россию»

Новости 15.08.2019 19:10 137

В случае проведения парламентских выборов в ближайшее воскресение, в Госдуму нового созыва вошли бы три партии – «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», опубликованные у «Интерфакс».

По данным опроса, оказалось, что среди респондентов, готовых идти на избирательные участки уже в эти выходные, большинство (44%) отдали бы свои голоса за партию власти.

Из тех, кто готов был бы проголосовать и знает за кого именно, 17% голосовали бы за КПРФ, а 16% отдали бы голоса за ЛДПР. Любопытно, что при скором голосовании, партия «Справедливая Россия» набрала бы всего 4%.

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Точно такой же результат, судя по исследованию, получила бы Коммунистическая партия «Коммунисты России». А вот за партию «Яблоко» проголосовали бы 2% избирателей. Партии «Зеленые», «Парнас» и «Родина» набрали бы по 1% голосов россиян.

Еще 11%, или каждый десятый потенциальный голосующий, не может определиться с тем за кого голосовать, 3% не знают пошли бы они голосовать вообще и 24% россиян уверены, что не пошли бы на выборы, если бы они состоялись в ближайшее воскресение.

Опрос проведен 18-24 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.