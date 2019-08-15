Свалку с гнилыми сливами обнаружили в барнаульской лесополосе

Новости 15.08.2019 18:40 15

Очередную несанкционированную свалку нашли в Барнауле на Павловском тракте. Очевидцы сделали видеозапись с ящиками, которые наполнены гнилыми сливами, а затем опубликовали в сообществе Barnaul22.

«Чьих рук дело неизвестно, но в поселке Спутник и Авиатор есть сети продуктовых магазинов, а может, ещё кто это сделал, не понятно», - сообщает очевидец. Кроме того, интернет-пользователи сообщили, что на месте свалки с фруктами стоит сильная вонь и запах уксуса.

В лесу на территории краевой столицы мусор находят, к сожалению, нередко. Это не единственное сообщение о свалках.

Например, на окраине поселка Октябрьский местный житель наткнулся на хлам из-под бытовой техники. Как сообщил мужчина, буквально вчера еще не было отходов.

Виновники даже оставили документы и чеки, по которым могут быть вычислены. Жители села просят убрать свалку, так как ежедневно делают в этом месте утренние пробежки.