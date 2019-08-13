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Определился победитель тендера на реконструкцию манежа АлтГТУ в Барнауле

Новости
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Тендер на реконструкцию манежа АлтГТУ, вызвавший широкий общественный резонанс, выиграло ООО «РСМУ 8», которое возглавляет Евгений Педченко.

За лот боролись две компании. Помимо "РСМУ 8" в торгах приняло участие ООО "Базис-Плюс". Оба конкурента предложили одинаковую цену - 21,7 млн рублей. Но "РСМУ 8" сделало ставку первым.

Напомним, руководством университета ранее было принято решение перепрофилировать манеж под игровые виды спорта и заменить легкоатлетическое покрытие на паркет. Чемпион мира и Европы в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков заявил, что это действие может поставить крест на развитии легкой атлетики в Алтайском крае.

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Начальник управления инвестиционного развития и имущественных отношений АлтГТУ Федор Траутвейн заметил, что манеж предназначен для образовательных  потребностей вуза, а не для легкоатлетов. Он уверен, что после реставрации здесь могут проводиться городские, краевые или всероссийские соревнования.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сообщила, что постарается приложить все усилия для того, чтобы единственный в Алтайском крае барнаульский манеж сохранил возможность для тренировки легкоатлетов после капитального ремонта.

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Автор: Политсиб.ру