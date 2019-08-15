В Барнауле старшеклассник «выбивал» деньги из сверстника

Новости 15.08.2019 19:40 106

Подросток из Барнаула обвиняется в том, что занимался вымогательством в школе. Он требовал от одного из сверстников одну тысячу рублей.

Как сообщает региональный Следком, 17-летний парень для убеждения использовал угрозы, когда тот ответил отказом на его требования, подросток ударил строптивого.

«На протяжении нескольких дней обвиняемый, используя социальные сети, писал потерпевшему сообщения с угрозами и требованиями о передаче обозначенной суммы. Кроме того, в один из дней он ударил потерпевшего, а также забрал его мобильный телефон», - говорится в сообщении ведомства.

Предприимчивый подросток сначала говорил о том, что сверстник якобы задолжал ему указанную сумму, а затем пытался убедить следователя, что его действия являлись шуткой.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.