Дорожные работы в рамках нацпроекта начались в Барнауле на улице Мамонтова

Новости 16.08.2019 8:45 91

В Барнауле начался ремонт дороги на улице Мамонтова, планы по обновлению которой обсуждались еще в 2018 году. Комплекс необходимых мероприятий с учетом объемов финансирования привел к принятию решения о выполнении дорожных работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Улица Мамонтова имеет большую социальную значимость: дорога соединяет нагорную часть города с центральной, входит в маршрут общественного и используется для движения транзитного транспорта.

В этом году силами подрядной и субподрядной организаций ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ» и ООО «Алтайдорстрой» будет отремонтирован участок дороги от строения №141 до проезда Канатного протяженностью 1280 метров и стоимостью около 19 млн рублей.

Как отметили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, ширина проезжей части улицы не позволяет вести ремонтные работы без ограничения движения автотранспорта. Поэтому учитывая интенсивность движения на ремонтируемом участке и для обеспечения безопасности дорожного движения на время проведения ремонтных работ до 27 августа будет полностью закрыто движение от дома №299 по ул.Мамонтова до ул.Фомина.

Заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Иван Гармат пояснил, что при устройстве асфальто-бетонного покрытия будет выполнено полное перекрытие проезжей части.

«Изначально, велись подготовительные работы и во избежание транспортных заторов, движение не было перекрыто. После трех часов, днем 15 августа, дорога будет перекрыта и начнется уже устройство нижнего выравнивающего слоя асфальто-бетона. В целом здесь будет исправление профилей автомобильной дороги как продольных так и поперечных. Также будет устраиваться здесь еще верхний слой. Проектным решением предусмотрено проведение мероприятий по организации водоотведения», - сказал он.

На участке дороги проведут стандартные работы по фрезерованию существующего покрытия, устройству выравнивающего и верхнего слоев из асфальтобетона, регулировке люков колодцев, установке бортового камня и поребрика, устройству покрытия тротуаров, укладке тактильных плит, укреплению обочин щебнем, демонтажу и установке дорожных знаков, нанесению разметки проезжей части.

Также, по словам Гармата, на протяжении дороги планируется обустройство пешеходной зоны.

«Если говорить о реализации федерального проекта БКАД, то сейчас он находится в стадии высокой степени готовности, это порядка 67% на сегодняшний день. Многие подрядчики выполняют свою работу с опережением графика работы», - рассказал Гармат.

По словам главного инженера ООО «Алтайдорстрой» Константина Моисеева, фрезеровка покрытия сейчас находится в стадии завершения.

«Кроме того, мы ведем подготовительные работы по устройству тротуаров, занимаемся укладкой высокопористой асфальтобетонной смеси для выравнивания профиля дороги».

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На сегодняшний день в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» из запланированных 33 объектов 11 введены в эксплуатацию, 9 готовятся к сдаче, на остальных 13-и работы продолжаются, в их числе строительство ул. Солнечная Поляна и реконструкция ул. Попова. Общий процент выполнения составляет 67%.