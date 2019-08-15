УФАС нашло незаконную рекламу пива в барнаульском ТЦ «Арена»

Новости 15.08.2019 18:00 64

Комиссия УФАС по Алтайскому краю признала ненадлежащей рекламу в торговом центре «Арена» в Барнауле.

Как поясняют в пресс-службе ведомства, речь идет о рекламе пива. Нарушения удалось выявить благодаря бдительности посетителя боулинг-центра.

В рекламе говорилось: «Акция при заказе двух бокалов пива хайнекен закуска в подарок*…» с изображением двух бокалов с логотипом «Heineken», наполненных пенным напитком, распространялась на видеомониторе в зале «Арена-Парк (Боулинг)».

Однако одному из покупателей, товар по акции вызвал бурю негодования. Так как в рекламе отсутствовала информация о том, что рекламируется именно безалкогольное пиво, заявитель воспринял ее как рекламу алкогольной продукции.

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Более того, в ходе расследования антимонопольным органом установлено, что в ТЦ «Арена» располагаются детские организации, реклама алкогольной продукции – это информация, запрещенная к распространению в подобных организациях и на расстоянии менее чем сто метров до границ с ними.

«При рекламировании такой продукции следует четко и разборчиво указывать на безалкогольный характер товара, чтобы у потребителя сформировалось правильное восприятие информации о продукте», - пояснила начальник отдела контроля недобросовестной конкуренции и рекламы Алтайского краевого УФАС России Наталья Буянкина.

Рекламодателю и рекламораспространителю ООО «Арена-Парк» выдано предписание о прекращении распространения ненадлежащей рекламы.