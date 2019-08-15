Экс-начальник ГАИ арендовал здание бывшего поста ДПС в Барнауле?

Новости 15.08.2019 16:55 80

Торги за право аренды здания бывшего поста ДПС на Змеиногорском тракте 89д площадью 68,6 кв. м, на которые было подано 10 заявок, завершились сегодня в Барнауле. Об этом сообщает источник «Политсибру».

Аукцион организован межрегиональным теруправлением Федерального агенства по управлению госимуществом в Алтайском крае и Республике Алтай.

Начальная цена лота составляла 79 325 рублей, шаг аукциона – 3 966 рублей. Количество желающих арендовать бывший пост ДПС оказалось неожиданно большим – всего было подано 10 заявок, однако на торги явилось лишь семь участников. Ими было совершено 45 шагов, итоговая цена достигла 257 806 рублей. Победителем стал предприниматель Александр Куряков. Обращает на себя внимание, что среди его соперников был депутат Барнаульской гордумы от ЛДПР Алексей Скосырский.

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Об Александре Курякове известно немного. По данным «СПАРК-Интерфакс», он зарегистрирован в качестве ИП 25 декабря прошлого года, основным видом деятельности является покупка и продажа недвижимости.

Указано, что с тем же самым ИНН в 2008 году был зарегистрирован Александр Ку з яков. Возможно, имела место ошибка в документах.

С начала текущего года предприниматель судится с Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула, требуя предоставить в общую долевую собственность участка по адресу проспект Ленина 163а, на котором расположено нежилое сооружение и гаражи. В прошлом мае полный тезка Александра Курякова выиграл торги по приватизации главного корпуса гаража и административного здания с пристроями на Ленина 199. Некий Александр Куряков в 2002 и 2003 годах упоминался СМИ в качестве начальника ГИБДД Железнодорожного района города Барнаула.

Предпоследнюю ставку на торгах за аренду бывшего поста ДПС сделала строительная компания «Авангард». Какая именно, пока неясно – в барнаульской агломерации зарегистрировано три организации с таким названием и видом деятельности.

Договор аренды заключается на 10 лет. Нынешнее состояние заброшенного несколько лет назад кирпичного здания оценивается как удовлетворительное. Напротив поста расположено известное кафе «У Григорича». Кадастровая стоимость участка, на котором расположено сооружение, составляет 40 тысяч рублей. Его разрешено использовать для размещения и эксплуатации объектов транспорта.