Назначено первое заседание суда по иску Крылова к избиркому Барнаула

Новости 15.08.2019 16:15 126

Незарегистрированный кандидат в депутаты Барнаульской городской Думы и экс-кандидат в губернаторы Алтайского края Андрей Крылов подал в суд на Избирательную комиссию Барнаула.

После определения подсудности дела, оно было передано из Центрального суда в суд Железнодорожного района. Заседание назначено на пятницу, 16 августа.

Председатель барнаульского избиркома Виталий Замаруев рассказал «Политсибру», что со стороны ведомства на заседании суда будет присутствовать его представитель.

«В любом случае, окончательное решение в этом вопросе примет суд», - сказал он.

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Ранее представитель «Партии Роста» Андрей Крылов сказал «Политсибру», что его подписные листы подвергли дотошной проверке, направленной на целенаправленное «забракование» подписей за малейшие недочеты. В итоге, 48,5% подписей от общего числа были признаны недостоверными.

«Представители барнаульского городского избиркома, возомнившие из себя «учителей каллиграфии» с завидной дотошностью несколько дней выискивали подвохи и насчитали необходимое с избытком количество недостоверностей, не позволившее мне участвовать в выборах. Например, в названии региона «Алтайский край» в букве «й» имеется не заверенное исправление. Именно по таким и похожим причинам была забракована половина наших подписей», - заявил Крылов.

Он напомнил, что при минимальном количестве подписей в 120 штук, они сдали 132, что было максимумом. Кроме того, по его словам, на встречах с жителями округа было собрано более 200 подписей.

Председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова напомнила, что проблемы с подписями возникли не только у Крылова, но и у Евгения Горлова («Партия малого бизнеса России») и Сергея Крысанова (самовыдвижение). По ее мнению, кандидаты скорее всего не отнеслись должным образом к вопросам оформления документов.

«Однако, даже когда мы могли закрыть глаза на некоторые моменты и пойти на уступки, подлинность значительного числа подписей не подтверждалась. Многие подписавшиеся просто не проживали на территории округа от которого хотели баллотироваться кандидаты», - сказала она.

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По данным политолога Антона Понкрашова, среди 64 недействительных подписей у Крылова две подписи проставлены лицами, не обладающими активным избирательным правом в одномандатном избирательном округе, в котором выдвинут кандидат. Еще 22 подписи признаны недействительными, поскольку сведения об избирателях не соответствуют действительности, одну подпись забраковали, поскольку дата внесения подписи избирателя проставлена им несобственноручно.

«Девять подписей признаны недействительными из-за исправлений. Одна признана недействительной, поскольку подпись избирателя внесена позднее заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей. Пять подписей не признали, поскольку имеются неоговоренные исправления в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей. Шесть подписей признаны недействительными, поскольку имеются неоговоренные исправления в дате внесения подписи лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей. 18 подписей также не признали, поскольку сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, не соответствуют действительности», - сообщил политолог.

Своими ожиданиями о грядущем судебном заседании и своих шансах на победу рассказал «Политсибру» Андрей Крылов.

«Я никогда не гадаю на кофейной гуще. Знаю только одно – мы собрали и сдали в Избирком реальные подписи людей, которые поддержали мое выдвижение в депутаты БГД по второму округу», - пояснил он.

Заседание состоится в пятницу, 16 августа, в 10 часов в Железнодорожном районном суде Барнаула.

Напомним, на данный момент на довыборы в БГД зарегистрировано пять кандидатов. Это Петр Кайдаш (ЛДПР), Иван Нифонтов («Единая Россия»), Антон Арцибашев (КПРФ), Степан Лютов («Справедливая Россия») и Андрей Ткаченко ("Яблоко"). Все они были освобождены от сбора подписей.

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Довыборы в городскую думу по округу №2 состоятся в Единый день голосования, 8 сентября.