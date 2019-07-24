Скромные аппетиты: жители Барнаула назвали размер справедливой зарплаты

Новости 15.08.2019 15:50 120

Барнаульцы назвали размер справедливой зарплаты в городе, передает РБК. Опрошенные страховой компанией «Сбербанк страхование жизни» респонденты считают, что для достойной жизни среднестатистическому горожанину нужно зарабатывать около 58 тысяч рублей в месяц.

Любопытно, такие «аппетиты» жителей краевой столицы оказались одними из самых низких в стране. Кстати, Алтайский край является единственным регионом, где средняя зарплата не достигает 30 тысяч рублей. Гораздо большего от работодателей ждут жители Москвы и Санкт-Петербурга. Участники опроса из Москвы рассчитывают почти на 100 тысяч руб, а жители северной столицы считают оклад 77 тысяч рублей вполне «справедливым».

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На уровне Барнаула запросы у жителей Липецка, Пензы и Рязани (в среднем 58 тысяч рублей), а также в Волгограде и Ярославле (59 тысяч рублей). Чуть больше хотят зарабатывать в Новокузнецке – 62 тысячи рублей, а в Новосибирске – 64 тысячи рублей.

В частности, авторы исследования отмечают, что только в Москве оценка справедливой зарплаты ниже, чем реальная заработная плата. Самый большой разрыв между ожиданиями и реальностью (50%) в Махачкале, Грозном, Ульяновске и Севастополе.

Справедливым уровнем зарплаты россияне считают в среднем 66 тысяч рублей в месяц, следует из результатов опроса страховой компании «Сбербанк страхование жизни», проведенного в 39 городах.

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Опрос проводился летом 2019 года в 37 городах с населением более 500 тысяч человек, а также в Грозном и Севастополе методом телефонного опроса. В каждом городе опрошены не менее 350 респондентов по выборке, отражающей социально-демографический состав местного населения. В ходе исследования было предложено ответить на вопрос: «Какой, по-вашему, должна быть справедливая зарплата, позволяющая обеспечить достойное существование, накопить средства на крупные покупки, на черный день и на старость?».