Пассажирский самолет А321 совершил жесткую посадку после взлета из аэропорта подмосковного Жуковского. В результате инцидента пострадали около 20 человек, сообщает РБК.
Лайнер «Уральских авиалиний» приземлился прямо в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбаки. Выяснилось, на взлете самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к перебоям в их работе, они загорелись.
Пилоты приняли решение садиться. Приземление было произведено с убранным шасси и выключенными двигателями.
Следствие по-прежнему рассматривает среди основных версий ошибку пилотирования
На борту находились 226 пассажиров, включая семь членов экипажа. Самолет выполнял рейс U6178 и направлялся в Симферополь.
По данным СМИ, пострадали 23 человека, в том числе девять детей и одна беременная женщина.Для расследования обстоятельств и причин авиакатастрофы сформирована специальная комиссия. Как пишет Telegram-канал Mash, пострадавшие получили средние и легкие травмы конечностей во время эвакуации.
Следком возбудил дело по ч. 1 ст. 263 УК о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Тем временем губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал героями пилотов самолета.
Из 78 человек, находившихся на борту, в живых осталось только 37