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Пассажирский лайнер рухнул в поле под Москвой: хроника жесткой посадки без шасси

Новости
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Пассажирский самолет А321 совершил жесткую посадку после взлета из аэропорта подмосковного Жуковского. В результате инцидента пострадали около 20 человек, сообщает РБК.

Лайнер «Уральских авиалиний» приземлился прямо в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбаки. Выяснилось,  на взлете самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к перебоям в их работе, они загорелись.

Пилоты приняли решение садиться. Приземление было произведено с убранным шасси и выключенными двигателями.

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На борту находились 226 пассажиров, включая семь членов экипажа. Самолет выполнял рейс U6178 и направлялся в Симферополь.

По данным СМИ, пострадали 23 человека, в том числе девять детей и одна беременная женщина.Для расследования обстоятельств и причин авиакатастрофы сформирована специальная комиссия.  Как пишет Telegram-канал Mash, пострадавшие получили средние и легкие травмы конечностей во время эвакуации.

Следком возбудил дело по ч. 1 ст. 263 УК о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Тем временем губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал героями пилотов самолета.

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Автор: Политсиб.ру