Обойтись без аномалий. Досрочное голосование вновь возвращается в Алтайский край

Новости 15.08.2019 14:50 175

В единый день голосования в Алтайском крае пройдет несколько кампаний, которые вызывают интерес. Среди них – довыборы депутатов в АКЗС, а также в Барнаульскую и Бийскую гордумы. Между тем на предстоящих выборах вновь, как и несколько лет назад, будет задействован институт досрочного голосования. Ранее он уже неоднократно вызывал упреки со стороны участников процесса.

Напомним, 8 сентября 2019 года замещению будет подлежать 1 мандат депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания, 247 мандатов депутатов представительных органов муниципальных образований и 52 должности глав сельских поселений. Всего принять участие в выборах смогут 207 000 избирателей.

Как сообщила председатель крайизбиркома Ирина Акимова, на предстоящих выборах не предусмотрено использование открепительных удостоверений или «Мобильного избирателя». При проведении избирательных кампаний подобного уровня федеральный закон предписывает организацию досрочного голосования.

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Избиратели, которые в силу уважительных причин не смогут прийти на избирательный участок в единый день голосования, имеют право проголосовать досрочно в период с 28 августа по 7 сентября.

Последний раз досрочное голосование применялось в регионе на муниципальных выборах осенью 2017 года. Тогда наибольший ажиотаж наблюдался на выборах в Барнаульскую гордуму. Так, к урнам раньше положенного срока пришло несколько тысяч горожан. Для сравнения, в Бийске этот показатель был меньше примерно в 10 раз.

Власти тогда посчитали активное досрочное голосование нормальным явлением. Оппозиция же заявляла, что избирателей побуждают проголосовать досрочно за счет административного ресурса. Аномальная «досрочка» в Барнауле привлекла внимание ЦИК. Впрочем, эмиссар Центризбиркома, побывав на месте, каких-либо нарушений не обнаружил.