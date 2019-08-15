Почему ушел Дугин, и что ждет Барнаул дальше – депутаты и политологи об отставке мэра

Новости 15.08.2019 13:10 516

Отставка главы Барнаула Сергея Дугина, о вероятности которой на протяжении последних месяцев писали СМИ, все-таки состоялась. Произошло это не в конце года и не после традиционного отчета, а в спокойный период отпусков. Уже в августе городская дума официально оформит уход Сергея Дугина и запустит конкурс по определению нового градоначальника. Очевидно, что его имя мы узнаем только во второй половине декабря. До этого времени исполнять обязанности мэра будет первый заместитель главы города Вячеслав Франк.

«Политсибру» пообщался с представителями всех четырех партий в стенах БГД, а также политологами, чтобы выяснить отношение к произошедшей отставке, а заодно узнать, что ждет муниципалитет в дальнейшем.

Глава Барнаула Сергей Дугин ушел в отставку Новости 15.08.2019 10:45 Пока неизвестно, где в дальнейшем будет трудоустроен экс-градоначальник 438

Алтайский политолог Юрий Чернышов сообщил изданию, что ничего удивительного в отставке Сергея Дугина нет, она закономерна. «В настоящее время положение у мэров крупных городов двусмысленно. У глав нет реальных рычагов управления, но зачастую присутствуют нереализованные амбиции. С другой стороны обращает на себя внимание, что корпус мэров начинает меняться в тех регионах, куда приходит новый губернатор и это вполне естественный процесс.

Понятно, что даже при отсутствии каких-либо явных конфликтов, как это было у Виктора Томенко и Сергея Дугина, тем не менее глава региона заинтересован поставить на одну из ключевых должностей своего человека. Вряд ли это будет варяг, все-таки необходимо хорошо ориентироваться в городских реалиях.

Если говорить о том, какого склада нужен управленец – то безусловно, он должен решать конкретные вопросы и не лезть в политику», - резюмировал эксперт.

Политолог Михаил Литвинов склонен думать, что Сергею Дугину в дальнейшем найдется применение и о бывшем мэре мы еще услышим. Между тем по данным источников «Политсибру», не исключено, что экс-градоначальник окажется трудоустроен в банковском секторе.

«Была ли ожидаема отставка Дугина? На этот вопрос отвечу так: тучи над городом собирались, однако предположить, когда пойдет дождь, было трудно. А поскольку погода в Сибири переменчива, то зима, как говорится, пришла неожиданно. Что касается предположений о возможном преемнике, то здесь проще на кофейной гуще гадать. Все зависит от того, какие задачи необходимо будет решать потенциальному главе города. Пока эти задачи не озвучивались, по крайней мере, я такого не слышал. На данный момент совершенно понятно только, что одной из них станут коммунальные системы, которые минувшей зимой продемонстрировали наличие массы проблем. Дальнейшую судьбу Дугина также предполагать сложно, однако вряд ли он будет «сидеть на даче» – у него серьезный управленческий опыт в разных областях, подобного рода специалисты нужны во многих местах. Такие люди не теряются», - прокомментировал Литвинов.

«Политсибру» пообщался и с депутатами городской думы, которым не только предстоит принять отставку Дугина, но и в конце года выбрать преемника. Народные избранники несколько лет сотрудничали с администрацией города, заслушивали ежегодные отчеты руководителя муниципалитета и т. д.

«Мы неоднократно обсуждали это с губернатором»: глава Барнаула прокомментировал собственную отставку Новости 15.08.2019 11:25 В ближайшее время мэр намерен отдохнуть от работы 361

Руководитель фракции «Единая Россия» Вячеслав Перерядов подтвердил, что Сергей Дугин ушел в отставку по собственному желанию: «Губернатору Виктору Томенко было поданы две кандидатуры (Франк и Воронков). Сейчас составом всего депутатского корпуса будем принимать решение о дальнейшем назначении на должность главы города. Утром, когда Дугин подал заявление, мы с ним встретились. Я сказал ему, что с ним было приятно работать. Это человек, который проникся судьбой нашего города, сделал много хороших вещей. То как Барнаул динамично развивается за последние годы, вы и сами видите. Поэтому огромное спасибо ему за работу. Завтра, в 11 часов, у нас встреча с губернатором, где все вопросы мы проговорим».

Руководитель справороссов в стенах БГД Оксана Молодых отметила, что ожидала подачи заявления от Дугина на месяц позже.

"В своем предположении я руководствовалась логикой принятия Генплана. Казалось, что он уйдет после его утверждения. Я бы удивилась, если бы в этом году Сергей Иванович не ушел бы в отставку. Ни для кого не секрет, что фракция СР систематически предъявляла претензии к качеству работы администрации города и главы Барнаула. До этого, в отчете о работе за 2017 год мы обозначили проблемные моменты, которые не были учтены, а в некоторых случаях и усугубились. Это привело к тому, что в отчете уже за 2018 год мы поставили неудовлетворительную оценку деятельности главы Барнаула и городской администрации. Мы обращали внимание на неэффективное расходование бюджетных средств, которые бросались в глаза на фоне всех коррупционных скандалов. От сюда и проблемы с ухудшением градостроительного облика, неэффективность благоустройства и состояние тепловых сетей, хотя здесь нет полной вины Сергея Дугина, так как инженерной системе городской сети уже не один десяток лет и проблема назревала очень давно. В любом случае все обстоятельства шли напрямую к отставке Сергея Ивановича. Надеюсь, что он найдет подходящее для него место работы, где бы он смог себя эффективно проявить. На 99%, по моему мнению, должность промышленного вице-губернатора Дугин не займет".

Зампредседателя комитета по законности и местному самоуправлению БГД Дмитрий Ворсин, представляющий фракцию ЛДПР, сообщил, что решение об уходе Сергея Дугина, вероятнее всего, будет утверждено 30 августа на очередном заседании БГД:

«Трудно однозначно говорить, насколько мы удовлетворены работой мэра. Если помните, были вопросы, в которых мы кардинально расходились с горадминистрацией. Это касается повышения тарифов, принятия бюджета. Кроме того, мы голосовали против последнего отчета Сергея Дугина в марте. При этом за положительные моменты в работе наша фракция хвалила мэра, то есть это не была только критика.

Здесь уместно говорить об оценке не столько главы города, сколько всей администрации. Ясно, что ресурсы очень ограничены, но в этих условиях необходимо работать. Поэтому и пробуксовывали программы по переселению из ветхого жилья, капремонту. Те же многомиллиардные долги у города - они сложились еще задолго до прихода Сергея Дугина.

Что касается будущего главы города – думаю, нас здесь ждет сюрприз, как в свое время и с кандидатурой Сергея Ивановича. Полагаю, что это не будет кто-то из сегодняшних заместителей. Наша партия также подберет кандидатуру для того, чтобы побороться за кресло мэра. Впрочем, наша принципиальная позиция – мэр должен избираться на всенародных выборах, а не назначаться только депутатами гордумы по итогам конкурса".

Что известно о врио главы Барнаула? Новости 15.08.2019 12:35 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко предложил ему занять должность врио 188

Своим видением ситуации поделилась с изданием и представитель фракции КПРФ Елена Хрусталева. «Разговоры об отставке Сергея Ивановича шли давно, поэтому особой неожиданностью это не стало. Кто станет преемником, я даже предположить не могу, не знаю кандидатур. Кто бы ни пришел на пост мэра, мы будем ему помогать, подсказывать, чтобы уберечь от ошибок. Мы, конечно, критиковали Дугина за проблемы расселения аварийного жилья, городского долга и прочие, однако определенные действия им выполнялись. В частности, по благоустройству города многое сделано… так что, я бы не сказала о нем плохо.Что касается его дальнейшей карьеры – Сергей Дугин не производит впечатления немощного, неспособного работать человека. На посту мэра он приобрел большой опыт, который, полагаю, будет использован на каком-то другом участке", - предположила собеседница.

Напомним, сам Сергей Дугин ранее признал, что неоднократно обсуждал свою возможную отставку с губернатором Виктором Томенко. Пока бывший градоначальник намерен взять паузу и немного отдохнуть. Скорее всего, информацию о новом месте работы Дугина мы узнаем уже в следующем месяце.