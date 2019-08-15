Строительство спортцентра «свернули» в Бийске

Новости 15.08.2019 13:40 173

В Бийске изменили проект застройки на территории у диагностического центра. В изменённом документе объект лишился спортцентра.

«БР» сообщал, что более пяти лет назад в Бийске выделяли землю под строительство физкультурных комплексов. Однако практика показала, что ни один из них так и не появился, хотя территории освоены. В частности, торговыми центрами.

Поясним, появиться спортивный центр должен был и в районе диагностического центра неподалеку от коммунального моста. Учреждение, хоть давно и сменило название, в народе по-прежнему зовется «Мать и дитя». К слову, назначение это место меняло не раз. Когда-то здесь, за центром диагностики, собирались строить детскую больницу. Но проект «завернули», и долгие годы медцентр окружал пустырь.

Напомним, еще в 2013 году город выставил на торги участок рядом со зданием диагностического центра по адресу Советская, 33 - для комплексной жилищной застройки, а в январе 2014 года был назван победитель аукциона. Им стало «Строительное управление №1», предложившее около 800 тысяч руб за право аренды. Ему и передали участок в 12645 кв. м.

Тогда же управлением муниципального имущества был составлен протокол о результатах аукциона, в котором были указаны условия сделки, согласно которым в течении 7 лет должны были быть построены не только дома, но и спортивный центр.

Семь лет с момента приобретения участка «Строительным управлением №1», конечно, еще не прошли. Но всей видимости, планы застройки были изменены и спортцентр на территории так и не появится.

На фантомный объект внимание обратил Руслан Курасов, председатель комитета Думы Бийска по земельным отношениям и строительству, направивший депутатский запрос о предоставлении информации по выполнению условия о строительстве спортивного центра. Ответ пришел: «Строительство спортивного комплекса указанным договором не предусмотрено».