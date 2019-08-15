Что известно о врио главы Барнаула?

Новости 15.08.2019 12:35 190

Временно исполняющим обязанности главы Барнаула назначен Вячеслав Франк, который ранее занимал должность первого заместителя главы администрации города. Решение о назначении принял губернатор Алтайского края Виктор Томенко. На встрече с Франком Томенко озвучил предложение возложить на него обязанности главы города. Об этом сообщает официальный сайт краевого правительства.

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«Вячеслав Генрихович, я сегодня пригласил вас на встречу вот по какому вопросу. Сегодня состоялось решение Сергея Дугина об отставке с поста главы города Барнаула. Теперь, в соответствии с Уставом города, Барнаульская городская Дума должна принять решение об избрании нового главы города, но порядок действий там таков, что на его реализацию, наверное, потребуется несколько месяцев. Город не может на такой период остаться без управления. В этой связи хотел бы вам сегодня задать вопрос: готовы ли вы принять на себя обязанности по исполнению всех полномочий главы города Барнаула на период до принятия решения Думой и до избрания нового главы города Барнаула? Если вы готовы, то я сегодня сделаю обращение в адрес Барнаульской городской Думы с предложением о назначении вас исполняющим обязанности главы города», - заявил Виктор Томенко.

Вячеслав Франк принял предложение.

«Я готов исполнять обязанности главы города Барнаула. Я осознаю эту ответственность. Спасибо за доверие. Я сделаю все, чтобы не подвести вас и жителей города».

Франк займет место бывшего главы Барнаула Сергея Дугина, который написал заявление об отставке по собственному желанию в четверг, 15 августа.

Окончательное назначение главы города должно состояться в декабре после прохождения законной процедуры. Сначала претенденты на должность градоначальника подадут документы. После чего начнется конкурсный отбор в несколько этапов. Окончательное решение будут принимать депутаты Барнаульской городской Думы в конце года после прохождения законных процедур.

Что известно о новом врио главы Барнаула?

Вячеслав Генрихович Франк родился 6 мая 1965 в Барнауле. Ему 54 года.

В 1987 году окончил Барнаульский строительный техникум по специальности «Промышленное и гражданское строительство», в 2003 году — Институт экономических преобразований и управления рынком по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

В 2004 году прошел профессиональную переподготовку в Институте повышения квалификации Волго-Вятской академии государственной службы по направлению «Государственное и муниципальное управление».

В течение 14 лет замещал должности руководителя, заместителя руководителя в строительных организациях.

С декабря 2009 года замещал должность начальника Управления единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула.

4 марта 2011 года назначен на должность заместителя главы администрации города по вопросам градостроительства и земельным отношениям.

10 января 2012 года назначен на должность заместителя главы администрации города по муниципальному имуществу и заказу.

1 апреля 2014 года назначен на должность заместителя главы администрации города.

В марте 2016 года назначен на должность заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.

В январе 2017 года назначен на должность первого заместителя главы администрации города, руководителя аппарата.

15 августа 2019 года назначен губернатором на пост врио главы Барнаула.